МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заключительный этап III Всероссийского фестиваля жестового языка, организованного Всероссийским обществом глухих (ВОГ) совместно с Министерством культуры РФ, состоится в Казани с 15 по 20 августа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

"С 15 по 20 августа в Казани состоится заключительный этап III Всероссийского фестиваля жестового языка. Это творческий конкурс, призванный привлечь внимание к сообществу глухих и их культуре, важнейшее достояние которой - русский жестовый язык (РЖЯ). Главная цель смотра - показать роль и значение РЖЯ, рассказать о его развитии, о том, что он нуждается в популяризации и государственной поддержке", - говорится в сообщении.

Финальному этапу фестиваля предшествовали региональные конкурсы, которые проходили с марта по июнь 2021 года. Победители теперь поборются за звание лучших в восьми номинациях, в числе которых жестовая песня, художественное слово (басня, стихотворение), рассказ, стендап-комедия на русском жестовом языке и Visual vernacular (VV) - визуальная миниатюра.

Кроме того, выберут лучших руководителей творческих коллективов. Всем лауреатам фестиваля вручат дипломы победителей и памятные призы на гала-концерте, который состоится 19 августа в концертном зале "КЦ Сайдаш".

Как рассказали в пресс-службе оргкомитета, фестиваль проводится Татарским региональным отделением ВОГ при поддержке органов государственной власти президента Республики Татарстан, мэра города Казани, депутатов Казанской городской думы, благотворительного фонда "Ярдэм" и других организаций.

О Всероссийском обществе глухих (ВОГ)

Всероссийское общество глухих объединяет около 100 тыс. членов организации, из которых 93% являются инвалидами по слуху, при этом оказывает необходимую помощь всем неслышащим гражданам России, независимо от их членства в ВОГ, рассказали в пресс-службе фестиваля.

ВОГ имеет 52 региональных и около 200 местных учреждений социально-культурного назначения. Крупнейшим учреждением культуры ВОГ является Театр мимики и жеста в Москве.

Организация регулярно проводит региональные и межрегиональные, общероссийские, международные фестивали, смотры, конкурсы, выставки и семинары по проблемам социальной и творческой реабилитации глухих и слабослышащих.