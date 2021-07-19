Репертуар МХАТа им. Горького следует целям нацразвития РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Репертуар Московского художественного академического театра им. Горького соответствует политике национального развития и позволяет воспитывать через духовно-нравственные ценности. Об этом говорится в протоколе заседания группы общественного контроля по МХАТ им. Горького Общественного совета при Минкультуры РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР и бывший худрук, а теперь президент МХАТ имени Горького Доронина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр, изменивший свой репертуар с новым худруком Эдуардом Бояковым. Врио директора театра Олег Михайлов обратился к Общественному совету с просьбой оценить репертуар МХАТа после публикации письма. Как рассказал Михайлов, публикация письма осложняет работу театра. Советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что письмо было направлено на оценку учредителя театра - Минкультуры.

"По итогам участники обсуждения пришли к единодушному мнению: <…> Репертуарная политика театра несомненно соответствует целям национального развития в части создания условий для воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как считают в Общественном совете, МХАТ им. М. Горького должен быть всемерно поддержан государством. "Критические замечания в адрес театра как движущая сила любого творческого процесса должны им приниматься с благодарностью, а участие Общественного совета при Минкультуры России в гармонизации отношений театра и общества может и должно стать действенным механизмом реализации государственной культурной политики", - добавляется в документе.

15 июля прошла встреча МХАТ им. Горького и представителей Общественного совета при Минкультуры РФ. Глава совета Михаил Лермонтов отметил, что в деятельности театра заметна позитивная тенденция следования национальным целям.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.