МХАТ им. Горького не откажется от участия Бузовой в спектакле про Сталина

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль "Чудесный грузин", где одну из ролей исполнила певица Ольга Бузова. Театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков, сообщила ТАСС пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.

МХАТ им. М. Горького представил 11 июня премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Одну из ролей исполнила непрофессиональна актриса, певица Ольга Бузова, и, как признался художественный руководитель театра Эдуард Бояков, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул". Однако в СМИ были опубликованы в том числе негативные рецензии на постановку, критически высказывались и разные деятели культуры.

"Мы очень довольны "Чудесным грузином". Такой реакции мы не ожидали. Зритель по-разному воспринял спектакль. Мы понимаем, что спектакль совершенно неклассический, это трагифарс. Кому-то очень нравится, кто-то не понимает, что это было. Но мы не планируем менять спектакль, мы продолжим не давать оценок личности Сталина. Пьеса показывает его таким, какой он был <…> И Бузова, конечно, остается, она очень органична в этой роли. У нее несколько выходов, которые в сумме составляют 15 минут, она не ключевой персонаж", - сказала Мусина-Пушкина.

Пресс-атташе отметила, что театр сразу после премьеры открыл продажи на этот спектакль на сентябрь, хотя билеты на весь остальной сентябрьский репертуар будут выложены 22 июля. "Ажиотаж был невероятный", - пояснила она. Как считает собеседница агентства, постановка обязательно найдет своего зрителя, но тем, кому он не понравится, театр может предложить классические постановки: "Отцы и дети", "Лес", "Вишневый сад".

Мусина-Пушкина подчеркнула, что в театре не испугались негативных откликов критиков. "Мы понимаем, что внимание к театру слишком большое. И в любом случае, что бы мы не делали, даже классический "Вишневый сад", где в главной роли театральная звезда Анна Большова, и возраст артистки приближен к возрасту героини, и играет она блестяще, - все равно нападки. А когда Бузова - понятно, что в нас со всех сторон полетели стрелы. Это было предсказуемо. Но мы считаем, что такие постановки имеют место быть в современном актуальном театре", - добавила она.

Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с Ольгой Бузовой на два показа спектакля "Чудесный грузин", где она исполнит роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.