Критика США, путешествие в Иране и новый Озон: еще пять важных фильмов Каннского фестиваля

Материал прездназначен для лиц старше 18 лет В этом году программа Каннского фестиваля была невероятно насыщенной — фильмов было даже больше, чем обычно. Фестивальные отборщики целых два года ждали своего часа и поэтому решили включить в программу максимальное количество проектов. Отсмотреть их все физически невозможно, но мы постарались сделать все, чтобы не пропустить самое интересное. С фестиваля мы писали про яркий и бесстыдный "Титан", который в итоге стал победителем, медитативный "Сядь за руль моей машины", трогательный "Палата номер шесть", драматичный "Разжимая кулаки", задорный "Искушение", хипстерский "Худший человек на свете", звездный "Французский вестник", изобретательный "Петровы в гриппе" и, наверное, лучшую документалку фестиваля "Вэл". Но это еще далеко не все! Рассказываем еще про пять фильмов Канна, которые точно стоит посмотреть. "Красная ракета" Нередко на Каннском фестивале происходит такая история: фильм показывают в одной из параллельных секций, "Неделе критики" или "Двухнедельнике режиссеров", и если он проходит удачно, на режиссера обращают внимание и в следующий раз берут уже в официальную программу. Так произошло с Шоном Бэйкером и, кстати, с лауреаткой Канна-2021 Джулией Дюкорно. Прошлый фильм американца "Проект "Флорида", премьера которого прошла в 2018 году в "Двухнедельнике", о детях в малоимущей семье был встречен овациями, открывшими ему путь к номинации на "Золотую пальмовую ветвь".

Описание Кадр из фильма "Красная ракета" © Drew Daniels

В "Красной ракете" режиссер в своей фирменной минималистичной манере снова рассказывает о низших слоях американского общества. Бывшая порнозвезда Майки, чья жизнь явно повернула не туда, возвращается побитый и без денег на малую родину в Техас к своей как бы бывшей, но все еще официальной жене Лекси, тоже порноактрисе, и теще Лил. Он пытается снова завоевать их доверие и заделывается кормильцем, продавая травку рабочим местного завода. При этом довольно быстро у Майки завязывается проект на стороне — юная продавщица пончиков по прозвищу Клубничка, которую он решает сделать порнозвездой, чтобы вернуть себе былой успех. В фильме нет ни одного приятного персонажа (может, кроме Клубнички), но при этом Бэйкер не нагнетает, не поучает и умудряется в очень легкой и доступной форме объяснить, что не так с современной Америкой в целом и концепцией американской мечты в частности. "В дорогу" В этом году на фестивале представили короткометражку иранского режиссера Джафара Панахи, которому иранские власти запретили снимать фильмы, но он все равно это делает, и первый полнометражный фильм его 37-летнего сына Панаха Панахи "В дорогу" в "Двухнедельнике режиссеров". Последний решался на этот дебют долго, но его вполне можно понять. Все-таки быть сыном всемирно известного иранского режиссера, собравшего награды практически всех престижных кинофестивалей, невероятно сложно. Однако Панах справился с этой задачей с достоинством.

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Семья едет на одолженном автомобиле на границу с Ираном, чтобы помочь сбежать из страны своему молодому сыну. Чем он провинился, не объясняется. В машине собственно сам виновник поездки, его мама, папа, неугомонный маленький брат (шестилетний Райан Сарлак дает фору всем взрослым и вполне бы мог отхватить "Пальмовую ветвь", если бы участвовал в конкурсе) и больная старая собака, которую они подобрали на улице и так и не решились усыпить. Путешествие выдается не из легких — старший брат дуется на родителей за гиперопеку, младший не может ни минуты усидеть на месте, папа ограничен в движениях из-за гипса на ноге, а мама пытается сдержать слезы при мысли о прощании с сыном. Все громкие, колкие на язык и любящие друг друга. "В дорогу" похож на "Маленькую мисс Счастье" с иранским оттенком. В Панахи предсказуемо чувствуется влияние отца и иранской новой волны — сухая, без изысков камера, максимальная естественность и реализм, но при этом не обошлось и без изюминки. Панах не чурается музыки и хотя бы минимальной стилизации, что обозначает уход от старого поколения его отца к чему-то новому и волнительному. "В дорогу" не блистательный, но, безусловно, талантливый дебют. И в том, что мы точно увидим режиссера в основном конкурсе фестиваля в ближайшие годы, нет никаких сомнений. "Герой" Еще один иранец, но гораздо более опытный и мастеровитый — Асгар Фархади — возвращается в Канн после откровенно неудачных гастролей за рубежом: в 2018-м фестиваль открывал испанский дебют иранца "Лабиринты прошлого", который еще раз доказал, что "фестивальным" режиссерам лучше снимать на родном языке.

Описание Кадр из фильма "Герой" © AmirhosseinShojaei

Фархади снова снимает в Иране в своем любимом жанре философского триллера, который он отточил до совершенства. Рахим сидит в тюрьме за долги. Однажды у него появляется шанс оплатить часть долга и уговорить своего кредитора выпустить его из тюрьмы — невеста Рахима находит на остановке сумку с золотыми монетами. Однако в последний момент герой не решается их продать и находит законного владельца. Об этом жесте доброй воли узнает тюремное начальство и решает попиарить Рахима, а заодно и тюрьму, рассказав историю СМИ. Все чествуют героя, правда, его триумф длится недолго: кредитор недоволен, что его выставили монстром, а в соцсетях возникают сомнения в подлинности истории Рахима. Киноязык Фархади еще более сух и спокоен, чем у Панахи, — отсутствие стиля уже само по себе стало режиссерским стилем. Иранца по привычке интересуют моральные подоплеки выбора и философские размышления о двойственности человеческих поступков. Он проведет зрителя через все мучения Рахима и в конце оставит ну совсем тоненький лучик надежды в целом более чем мрачном мире. Картина произвела глубокое впечатление на жюри и получила почетное второе место — Гран-при совместно с "Купе номер шесть" Юхо Куосманена. "Все прошло хорошо" После ностальгического "Лета’85", которое должны были показать на Каннском фестивале в 2020 году, невероятно продуктивный французский режиссер Франсуа Озон возвращается к серьезным темам. "Все прошло хорошо" — брат "По воле божьей", но только более легкомысленный. Озон рассуждает об отношениях с родителями и тяжелом выборе, который приходится совершить героям, с юмором и без надрыва.

Описание Кадр из фильма "Все прошло хорошо" © Carole Bethuel_Mandarin Production_Foz

Эммануэль в блистательном исполнении Софи Марсо торопится в больницу — у ее папы, 85-летнего Андре (не менее блистательный, явно наслаждающийся ролью Андре Дюссолье), случается инсульт. Он частично парализован и находится в критическом состоянии. Эммануэль готова ухаживать за отцом до конца, несмотря на его тяжелый характер, постоянные капризы и совместное непростое прошлое. Однако Андре плевать хотел на заботу дочери, он просит ее побыстрее покончить со страданиями и помочь ему уйти из жизни. Нельзя сказать, что это лучший фильм французского мастера, но при этом очень ладный, ироничный и при этом неоднозначный. Он ставит перед героями и зрителями множество вопросов, на которые не всегда знаешь, как ответить. Ну и смотреть на игру Марсо просто-напросто очень приятно. "Остров Бергмана" Французский режиссер Миа Хансен-Леве известна своей любовью к тонкой игре чувств. Ее фильмы полны эмоций и историй, но как будто движутся из ниоткуда в никуда, как краткий момент в чьей-то жизни, свидетелем которого становится зритель.

Описание Кадр из фильма "Остров Бергмана" © CG CINÉMA