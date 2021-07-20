Посетители Эрмитажа первыми увидят Мадонну из Лувра кисти Рафаэля после реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Шедевр Рафаэля "Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем" из Лувра, известный под названием "Прекрасная Садовница", в течение двух месяцев будет выставлен в Эрмитаже по договоренности между музеями. Выставку картины, которая была отреставрирована в конце 2020 года и после этого еще не была представлена публике, открыл во вторник генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"В серии выставок музеев мира в Эрмитаже мы представляем жемчужину Лувра, одну из лучших картин на свете, одну из самых знаменитых картин на свете - работу Рафаэля "Прекрасная Садовница". Событие действительно историческое: великая картина приехала в труднейших условиях ковида, когда люди почти не переезжают через границы - переезжают только картины, и мы благодарны руководству Лувра за ту демонстрацию музейной солидарности, чем является эта выставка. Мы благодарны коллегам во Франции за то, что, несмотря на все сложности, обещание выполнено, мы получили картину, которую собирались получить несколько раньше, а сейчас, может быть, получилось и лучше - мы имеем возможность продлить выставку "Линия Рафаэля" и созерцать по-эрмитажному, в уединении эту великую картину", - сказал Пиотровский на церемонии открытия.

По договоренности между музеями картина должна была стать экспонатом временной выставки "Линия Рафаэля" в декабре, но тогда ее не смогли доставить из Франции из-за сложностей, связанных с пандемией. Лувр обещал привезти ее в Эрмитаж в обмен на предоставление Эрмитажем картины Леонардо да Винчи "Мадонна Бенуа" в 2019 году для выставки во Франции.

"Мы очень удачно укладывались в сроки, потому что картину реставрировали, и буквально к нашей выставке ее заканчивали. Но они ее закончили - и Лувр закрылся из-за пандемии. Фактически, мы первыми увидим ее отреставрированной - это точно абсолютно, до французов, до самого Лувра. Хранитель это подтверждал. Он сказал, что мы первые, кто ее в принципе видит после реставрации и вообще вышедшей из лаборатории", - рассказала ТАСС куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Зоя Купцова.

Она подчеркнула, что подобные экспонаты покидают музеи только в исключительных случаях. Выставка одной картины в Аполлоновом зале будет доступна посетителям Эрмитажа с 21 июля по 19 сентября.

Прекрасная садовница

"Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем" была написана Рафаэлем во Флоренции в 1507 или 1508 году. По краю мафория (длинного покрывала) Марии художник оставил свою подпись Raphaello Vrb. (Рафаэль Урбинец) и указал дату римскими цифрами - 1507 или 1508 год. Картина написана на доске в смешанной технике с использованием темперы и масляной краски. Мадонна с младенцем Иисусом и маленьким Иоанном Крестителем расположились на лоне природы. В этой композиции, несмотря на соблюдение традиций, библейские персонажи предстают по-новому, в окружении сельского безмятежного пейзажа.

Точно не известно, для кого была написана картина, и каким образом она оказалась во Франции. Она упоминается в инвентарях Лувра с XVIII века. Долгое время в коллекции французских правителей картина именовалась "Мария в платье крестьянки", пока коллекционер и знаток искусства Пьер Жан Мариетт в 1720 году не дал ей название "Прекрасная садовница".