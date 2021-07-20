Надежда Михалкова приступила к съемкам своего первого сериала

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Режиссер Надежда Михалкова начала снимать свой первый драматический сериал "Номинация" о семье кинематографистов. Одну из главных ролей в проекте исполнит Анна Михалкова, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko.

"Для меня этот сериал - прежде всего размышление о том, как человек распоряжается временем, которое ему отведено. Как исправляет ошибки, которые совершает. Драма ведь не в том, что мы все ошибаемся, а в том, что не всегда есть время и силы осознать ошибку, принять ее, исправить или смириться с тем, что случилось, и двигаться дальше. В моей истории три сильные женщины с разной судьбой проходят через испытания, пытаются исправить совершенные ошибки и стараются принять друг друга такими, какими они являются на самом деле", - рассказала Михалкова, которую процитировали в пресс-службе.

Она сыграет в сериале одну из ролей вместе со своей сестрой Анной Михалковой. По сюжету младшая представительница кинематографической династии берется снимать халтурный заказной фильм, но обстоятельства складываются таким образом, что ей приходится снимать совершенно другую картину. Согласно сценарию, на съемочной площадке героиня Михалковой окажется вместе с сестрой и матерью, которую сыграет Людмила Максакова.

Проект будет состоять из четырех эпизодов. По словам продюсера Данилы Шарапова, Михалкова задумала картину около двух лет назад. Соавторами сценария выступили Дарья Воротынцева и Маруся Трубникова. "Для Нади это первый сериал как для режиссера, и он достаточно личный. Проект наполнен иронией и важными для режиссера смыслами - это взгляд на мир российского кинематографа и одновременно на семейные ценности", - пояснил он. Сериал эксклюзивно выйдет на Okko.