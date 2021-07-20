Фестиваль уличных театров пройдет в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль уличных театров "Без кулис" пройдет на площадке театра под открытым небом " Садко" в Великом Новгороде . Он будет состоять из трех тематических направлений и продлится три недели, сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

"С 21 июля по 12 августа в Великом Новгороде на площадке уличного театра "Садко" пройдет фестиваль уличных театров "Без кулис". Он будет состоять из трех тематических направлений: фестиваль Огня, фестиваль Масок, фестиваль Театров. К участию приглашены 17 творческих коллективов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Владимира, Серпухова, сообщили организаторы фестиваля", - говорится в сообщении.

Программу фестиваля откроет выступление театра огня, после него фестиваль Масок откроется необычным действом "Bretosh" в исполнении Театра Клоунов "Пампуш". Сразу несколько театров из Москвы и Санкт-Петербурга в оригинальной форме познакомят зрителей с главным персонажем русских народных театров - Петрушкой. Уличный театр "Странствующие куклы господина Пэжо" из Санкт-Петербурга выступит со спектаклем-перфомансом Moonsters, в котором нет текста. Все актеры играют в масках в специфической, созданной многолетней работой, манере.

Третье направление фестиваля откроется постановкой "Александр Невский - рождение воина" от Новгородского областного театрально-концертного агентства. Детскую программу представят коллективы из Москвы, Великого Новгорода, Владимира, Серпухова. В последний день каждого из направлений фестиваля пройдет фолк-рок мюзикл "Садко". Также в рамках фестиваля будут организованы старинные игры, массовые игрища и мастер-классы, которые помогут всем гостям погрузиться в атмосферу уличного творческого действа.