В Москве откроется первая персональная выставка Николая Полисского

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первая персональная столичная выставка основателя артели "Никола-Ленивецкие промыслы" и фестиваля "Архстояние" Николая Полисского под названием "Русская античность" открывается в галерее "ГУМ-Red-Line". Об этом сообщил журналистам руководитель галереи Игорь Казаков.

"Мы все привыкли приезжать и наслаждаться объектами, которые находятся у наших партнеров - фестиваля "Архстояние" в "Никола-Ленивце". На мой взгляд, очень органично и с творческим задором Николай Полисский взялся за выполнение задания - вписать мощь и размах в довольно скромные стены нашей галереи. Мне кажется, это удалось замечательно", - сказал он.

Куратор выставки и фестиваля "Архстояние" Антон Кочуркин напомнил, что накануне напротив ГУМа на Красной площади была открыта первая выставка публичного искусства "Красный сад", где была также представлена работа Полисского. "Для нас стало большим вызовом вместить в это пространство поля, весь "Никола-Ленивец" и его историю, которая началась еще с 2000 года, но мы попытались это выполнить", - отметил он.

Кочуркин обратил внимание, что экспозиция состоит из двух частей. Первая связана с землей, корнями, народными промыслами, творчеством Полисского и деревенских художников из основанной им артели. Она представлена деревянными скульптурами, в которых художник переосмысливает наследие античности. Это серия объектов, собранных из орешника в духе классического зодчества и скульптуры, показывает античность так, как если бы она рождалась в русской деревне.

Вторая часть выставки - это своеобразная ретроспектива фестиваля "Архстояние" за годы его существования. Посетители смогут увидеть на экранах яркие события арт-парка - фестиваль "Архстояние", Ночь новых медиа, "Архстояние Детское", а также другие события разного масштаба. Многие перформансы и видеофильмы будут показаны впервые, в том числе видеоперформанс немецкого художника Марка Форманека длительностью 32 часа. Выставка продлится до 12 сентября.