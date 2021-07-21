Путин назвал воссоздание памятников национальной культуры одним из важнейших приоритетов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественного открытия в Казани восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Сегодня забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры - в числе наших важнейших приоритетов. Отрадно, что эта масштабная, востребованная работа находит всемерную поддержку Русской православной церкви, представителей других религий и конфессий России, граждан самых разных национальностей и вероисповеданий, служит объединяющей основой для укрепления согласия в обществе, продвижения идеалов взаимоуважения, добрососедства и совместного созидательного труда на благо Отечества, - отметил президент. - Яркий пример этому - собор Казанской иконы, который возводили усилиями ученых, реставраторов, сотрудников музеев и библиотек, священников, благотворителей, волонтеров, буквально - строили всем миром".

Путин назвал восстановление собора Казанской иконы Божией Матери долгожданным событием для верующих, прихожан и паломников, а также выразил уверенность в том, что собор станет одним из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций Татарстана.

О соборе Казанской иконы Божией Матери

В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении Богородицкого собора на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери. В июле 2016 года, в день памяти явления иконы в Казани, по завершении литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля патриарх Кирилл совершил чин закладки исторического собора в Богородицком монастыре. В период с 2016 по 2021 годы был храм воссоздан практически в первоначальном виде.

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году после пожара в Казани. В тот же год по указу царя Ивана IV (1530-1584) на месте обретения был основан девичий Богородицкий монастырь и поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1595 году на месте церкви построили каменный собор во имя Явления святой Казанской иконы Божией Матери. В 1798 году император Павел I (1754-1801) поручил построить новый храм и лично присутствовал при закладке первого камня, собор освятили в 1808 году.

В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, здания использовались для размещения различных учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм был взорван в 1932 году.