Российский сериал "Коса" получил награду на международном фестивале в Нью-Йорке

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский драматический сериал "Коса" Игоря Волошина о девушке-следователе получил награду на международном фестивале в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

"Онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания "Среда" объявляют о победе оригинального сериала "Коса" из линейки KION Originals на Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF) в категории "Лучший ТВ/Веб-сериал", - сказали в пресс-службе.

Сериал "Коса" рассказывает о девушке-следователе, которая пытается раскрыть серию убийств на Куршской косе. Действие проекта разворачивается в Калининграде. Главные роли исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов. Эксклюзивная премьера драматического фильма "Коса" в ближайшее время состоится в онлайн-кинотеатре KION.