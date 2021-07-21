МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый музыкальный фестиваль и конкурс молодых исполнителей Opera bella продлил прием заявок до 1 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба проекта.

Opera Bella пройдет в Москве с 17 по 21 августа, прием заявок стартовал 1 июля и должен был завершиться 20 июля. "Прием заявок на участие в музыкальном фестивале Opera Bella продлен до 1 августа", - указано в сообщении. К участию приглашены студенты профильных ссузов и вузов в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются онлайн, отборочный и первый туры также будут проходить в дистанционном формате.

По итогам первого тура 30 участников 17 августа соберутся в Москве. Финал конкурса пройдет 19 августа. Фестивальная часть будет включать концерты на открытых площадках в Москве, а 22 августа - в регионах-партнерах смотра: Калуге, Калининграде, Туле и Сыктывкаре.

Обладатель гран-при получит 500 тыс. рублей. Запланированы по три первых, вторых и третьих премии, их лауреаты получат по 250 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.

Автором и директором проекта выступает директор Московского драматического Театра на Бронной Елена Мироненко, художественным руководителем и председателем жюри - дирижер Филипп Чижевский. Также оценивать участников будут генеральный директор Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов, солист Мариинского театра Сергей Скороходов, солистка Большого театра Анна Аглатова, контртенор Юрий Миненко, дирижер Мария Бенюмова-Фельнер, композитор Дмитрий Курляндский, режиссер Филипп Григорьян.