Создание культурного центра в мастерских усадьбы писателя Аксакова начали в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Реставрация с приспособлением под современное использование стартовала в мастерских музейного комплекса "Усадьба Сергея Тимофеевича Аксакова", расположенного в Бугурусланском районе Оренбургской области. Об этом в среду сообщила пресс-службе правительства региона.

"Работа по реставрации с приспособлением под современное использование в здании мастерских уже началась: демонтирована часть кровли, стропильных конструкций, ведется подготовка стен и пола к ремонтно-реставрационным работам. Впоследствии здесь будет создан многофункциональный интерактивный культурный центр, в котором планируется проводить встречи, мастер-кассы, конференции, выставки, культурные мероприятия и многое другое", - сказано в распространенном сообщении.

По данным министерства культуры региона, на реставрацию из областного бюджета выделено более 31 млн рублей. Работы завершат осенью 2021 года. В ведомстве отмечают, что почти все объекты мемориального места, где провел детство и юность будущий писатель, признаны объектами культурного наследия федерального и регионального значения и поставлены на государственную охрану.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время также создается проект реставрации аксаковских прудов, а также старинного усадебного парка с липовой аллеей. Следующим этапом предполагается реставрация двух флигелей, дома экономки, хозяйственных построек и ремонт и реэкспозиция барского дома, где расположена основная музейная коллекция. Планируется, что в этих исторических рекреациях появится музей природы, сказочная территория для детской аудитории, аутентичная гостиничная зона.

"Губернатором поставлена задача подготовить поэтапный план проектирования объектов комплекса. Глава региона дал поручение представить конкретные предложения по дальнейшему развитию усадебного комплекса", - добавили в пресс-службе.

Музей-заповедник Аксакова в Оренбуржье

Сергей Аксаков (1791-1859) - писатель, автор сказки "Аленький цветочек", книг "Детские годы Багрова-внука", "Семейные хроники", "Воспоминания", переводов и критических статей. Он родился в Уфе, в усадьбе под Бугурусланом прожил 15 лет - почти все детские и отроческие годы. Село Аксаково описано во многих его произведениях.

Музей-заповедник Аксакова расположен на территории родовой усадьбы. По значению Аксаково сравнимо с такими усадьбами и селами России, как Михайловское, Большое Болдино, Ясная Поляна, Тарханы и Константиново. Комплекс является объектом культурного наследия регионального значения, с 2003 года в усадьбе располагается муниципальный музей, сообщала ранее пресс-служба правительства.

В настоящее время восстановлен барский дом, сохранены людские, мастерские, надворные постройки. В фондах музея насчитывается более 1 800 предметов основного и 750 научно-вспомогательного фондов. Из окон аксаковского дома открывается вид на парк, где сохранилась со времен Аксаковых большая Липовая аллея, посаженная дедушкой писателя в середине XVIII века. Экскурсионная программа музея включает в себя посещение экспозиций, а также исторических и природных памятников: парка, реки Бугуруслан, "Озера любви", пруда, барского родника.