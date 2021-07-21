Сцену шириной более 100 м впервые установят на воде к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Сцену шириной более 100 м. и около 30 м. высотой установят на воде на месте слияния Оки и Волги для шоу к юбилею Нижнего Новгорода, это первый подобный опыт в России, сообщает в среду пресс-служба "Центра 800".

"На слиянии Оки и Волги возле здания бывшего речного вокзала началось возведение сцены для гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового". Подобных сценических конструкций ранее в России не возводилось. Сцена расположена в воде, погружена на глубину до четырех метров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ее возведении участвуют десять водолазов. Всего на строительных работах в данный момент задействовано 60 человек, в технической застройке будут принимать участие до 200 человек.

"Таких сценических конструкций никто в России никогда не возводил. <…> В этом году это будет самая масштабная сцена в России. Все оборудование для монтажа привезут примерно 180 фур. Масштаб сцены будет соответствовать масштабу гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода. В организации мероприятия задействованы ведущие специалисты в своих областях в стране", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства, министра культуры Нижегородской области Олега Берковича.

Ширина сцены составит более 108 м., глубина - 52 м., а высота - около 30 м.. Оборудование сцены весит порядка 3 тыс. тонн. Сценический конструктив закончат возводить в начале августа, после чего приступят к другим работам. Главная тема для вдохновения организаторов - богатая история города и стихия воды.

Гала-шоу "Начало нового" к 800-летию Нижнего Новгорода состоится вечером 21 августа.

О юбилее

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.