Самая большая французская любовь. Как Мирей Матье нашла свой стиль

Кажется совершенно логичным и предсказуемым то, что Мирей Матье сначала сравнивали с другой знаменитой французской певицей — Эдит Пиаф, ушедшей из жизни за два года до того, как Мирей начала свою музыкальную карьеру. И правда, в творчестве двух артисток много общего, причем не только в песнях и манере исполнения, но и в биографии. Мирей Матье родилась в страшно бедной семье, она была самой старшей среди 14 детей Роже Матье и Марсель-Софи Пуарье. Они жили в каком-то старом бараке, где не было даже ванной, и малышке Мирей пришлось с раннего возраста во всем помогать родителям и много работать. Хорошую четырехкомнатную квартиру семье удалось получить, лишь когда девочке было около 15 лет.

Описание Мирей Матье (справа), Франция, около 1960 года © REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho via Getty Images

В школе дела у нее не ладились, учителя ругали девочку из-за того, что она была левшой, у нее были проблемы с чтением, а назойливых и невежественных учителей она предпочитала не слушать. В конце концов конфликт с педагогами разросся настолько, что Мирей приняла решение уйти из школы и пойти работать. Тогда ей было около 13 лет. Самой сладкой отдушиной для девочки стала музыка, а именно — пение. Отец Мирей обладал потрясающим оперным голосом, и она нередко вспоминала его прекрасный тенор. Девочка любила слушать, как отец запевает за работой, и с удовольствием вторила его песням, от чего месье Матье приходил в восторг. Девочка стала петь в церковном хоре, выступать дуэтом с отцом, в возрасте 16 лет впервые выступила на песенном конкурсе, а уже через три года одержала на нем победу и от лица своего города Авиньон поехала выступать на телевидение в Париж. В 1965 году, когда ей было 19 лет, Мирей Матье ждал первый большой успех — французские зрители услышали в ее исполнении песню Jezebel, и это выступление привело множество слушателей в полный восторг. Точно так же, как когда когда-то Эдит Пиаф получила любовь миллионной аудитории своим мимолетным выступлением на радио, Мирей Матье одним появлением приковала к себе внимание множества зрителей.

Но не все парижане были в восторге от певицы. У нее был чудовищный акцент, она глотала слова, путала буквы, это частенько становилось предметом насмешек. Кроме того, она была одета в черное, как когда-то Эдит Пиаф, да еще и спела две знаменитые песни из репертуара старшей коллеги. Мирей повезло, она встретила талантливого продюсера Джонни Старка, который заметил ее красоту, уникальность и талант и помог показать его в правильном свете публике.

Описание С Джонни Старком перед концертом в Олимпии, Париж, 1966 год © PICOT/Gamma-Rapho via Getty Images

Уже через год Мирей участвовала в шоу на большой сцене Франции — в концертном зале "Олимпия". И несмотря на то, что ее выступление было блистательным и впечатляющим, ей пришлось столкнуться с неприятной правдой: многие поклонники, коллеги и критики сравнивают ее с Эдит Пиаф. И хотя, вероятно, такое сходство ей льстило, сама Мирей не хотела быть лишь копией или подражателем легенды, поэтому она вместе со своим продюсером Джонни Старком начала скрупулезную работу по поиску собственного стиля, совершенно уникального и идеально подходящего именно ей.

Вскоре вышел первый диск En direct de l'Olympia, куда вошла песня Поля Мориа Mon credo. Французский композитор поддержал певицу своим оркестром, сделал аранжировки других песен на пластинке. Самой Матье в тот момент казалось, что больше она ничего не сможет достичь. Но успех первого альбома, его масштабные продажи совершенно изменили настроение девушки. Тогда у Мирей складывается ее собственный образ, с неизменным каре — прической, которую стремятся повторить женщины всего мира. Она из подражательницы превратилась в пример, на который хотели походить многие. Красивая, веселая, элегантная девушка, которая поет о любви и свободе. Она стала будто светлым отражением Эдит Пиаф, чья жизнь была омрачена чередой трагических влюбленностей и влиянием пагубных привычек.

Описание С Полем Мориа в Москве, 1967 год © Валентин Мастюков/ТАСС

В 1966 году Мирей Матье отправляется в годовой тур с концертами, чтобы помочь своей семье и расквитаться со всеми долгами и финансовыми обязательствами. Она упорно работала, не отвлекаясь ни на что кроме собственной карьеры, а первыми ее покупками были большой дом для всей семьи и автомобиль, чтобы отец мог свободно заниматься развитием своего бизнеса. Еще одним важным приобретением стал телефон — теперь Мирей могла всегда связаться со своими близкими, пока была на гастролях или в Париже. Мирей продолжала работать над своей манерой пения, стилем, училась разбираться в моде, искусстве и сотрудничала с передовыми сонграйтерами и композиторами. Она все время записывала новые песни и уже вскоре стала популярной и за пределами страны. Такому успеху не помешал даже языковой барьер — тогда она пела только на французском языке. Во второй половине ХХ века в музыкальный мир пришел рок-н-ролл и совершенное господство английской и американской музыки. В Британии рождается рок-культура, гитарная музыка набирает обороты, все танцуют под звуки свободы и будущего панк-рока. Но Мирей остается одной из самых популярных певиц того времени и при этом не изменяет своему творчеству и стилю. Она выпускает по пластинке практически каждый год, и все они переиздаются в других странах: Германии, Японии, Мексике, США.

Описание Майя Кристалинская, Мирей Матье, Гелена Великанова и Тамара Миансарова, Москва, 1967 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Интернациональность в итоге стала одной из главных черт певицы. Она всегда с любовью отзывалась о других культурах, искренне удивляясь и радуясь открытиям. Особенно Мирей всегда очаровывал русский язык. Она с удовольствием исполняет романсы Петра Чайковского или популярные советские песни, такие как "Подмосковные вечера". Ее широкий диапазон позволяет ей с блеском исполнять даже оперные арии композиторов разных стран. В СССР Матье впервые побывала еще в 1967 году — гастроли прошли в столице, Санкт-Петербурге и Казани. Она до сих пор говорит, что влюбилась в Москву с первого взгляда, а когда ее спрашивают о городе, всегда говорит по-русски: "Обожаю ее". У артистки даже есть особое любимое место — храм Николая Чудотворца в Хамовниках. В одном из интервью она признавалась, что знает там всех — священнослужителей, монахинь и прихожан. Певица говорит, что скучает по своим московским друзьям и с нетерпением ждет возвращения.

Описание На закрытии XI международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве, 2018 год © Марина Лысцева/ТАСС

Сейчас трудно поверить, что Матье уже перевалило за 70. Она все такая же солнечная и яркая, шутит, продолжает освещать мир своей любовью и расширять свой репертуар. Мирей с болью перенесла пожар в соборе Парижской Богоматери — для нее это стало личной трагедией, ведь певица с особым благоговением относится к религии и вере. Она приняла участие в концерте, посвященном тем людям, кто спасал храм, и спела для них "Аве Мария" Франца Шуберта.