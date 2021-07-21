Театр им. Ермоловой сократит штат в связи с оптимизацией из-за пандемии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский театр имени М.Н. Ермоловой принял решение о сокращении штата в связи с оптимизацией кадров в пандемию новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Ранее ряд СМИ сообщал, что руководство театра намерено сократить 22 артиста труппы, состоящей из 90 человек.

"Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. <…> Да, сокращение действительно будет", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе подчеркнули, что все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. "Главная причина изменений - оптимизация ресурсов на фоне пандемии. Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц", - добавили в пресс-службе.

Театр имени М.Н. Ермоловой располагается в старинном здании, в основе фасадной части которого - пассаж Постниковой - один из самых крупных особняков на Тверской улице, построенных в 1830-х годах. В 1925 году выпускники студии при Малом театре организовали передвижной театр, который по благословению великой актрисы Марии Ермоловой был назван ее именем. С 1944 по 1956 год театр возглавлял народный артист СССР Андрей Лобанов, с 1970 по 1985, а затем вновь с 1990 года - его ученик, народный артист СССР Владимир Андреев. В апреле 2012 года впервые в театральной жизни столицы Андреев передал полномочия художественного руководителя актеру и режиссеру Олегу Меньшикову.