Совместная программа ТАСС и "КАРО.Арт" с фильмами женщин-режиссеров открылась в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первым показом совместной кинопрограммы ТАСС и "КАРО.Арт" под названием "Смена перспективы", посвященной ключевым женщинам-режиссерам в истории мирового кино, стала картина "Тони Эрдманн" Марен Аде, передает корреспондент ТАСС.

"Мы представляем наш проект "Смена перспективы" про женщин-режиссеров. При отборе наших героинь мы руководствовались не исключительно их значимостью, хотя они безусловно значимы, а исходили из любви. Я очень люблю наших героинь. Марен Аде - один из самых талантливых и аутентичных режиссеров современного немецкого кино. Сегодня мы смотрим ее фильм "Тони Эрдманн". Впервые его показали на Каннском кинофестивале в 2016 году", - сказала со сцены киноредактор ТАСС Тамара Ходова. Она выступит модератором экспертных дискуссий после показов.

Трагикомедия "Тони Эрдманн" получила приз кинокритики на Каннском кинофестивале. Главная героиня фильма - успешный консультант из Германии, чья жизнь резко меняется, когда к ней приезжает из родного города престарелый отец, отличающийся эксцентричным поведением. Роли в фильме исполнили Сандра Хюллер и Петер Симонишек.

"Мы задумали этот проект больше года назад, из-за пандемии он откладывался. Очень здорово, что мы, наконец, открываем программу показов после Каннского кинофестиваля, где случился женский триумф - "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм Жюлии Дюкорно "Титан", а в "Особом взгляде" награды удостоилась Кира Коваленко с картиной "Разжимая кулаки". Мы начинаем менять перспективу с имени Марен Аде. На Каннском кинофестивале ее "Тони Эрдманн" получил максимальные оценки критиков", - отметил куратор проекта "КАРО.Арт" Сергей Дешин.

Биографии женщин-режиссеров, главные темы их творчества, приметы стиля и знаковые фильмы были описаны в спецпроекте ТАСС, который ранее выходил на сайте агентства. "В рамках спецпоказов мы подробно обсудим со зрителями работы наших героинь. Возможно, зрители откроют для себя что-то новое", - добавила Ходова.

Репертуарная политика специального проекта "КАРО.Арт" сети кинотеатров "Каро" подразумевает показы авторского, экспериментального, классического и культового кино на языке оригинала с субтитрами. Аудитории также доступны актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат. Показы проходят с последующим обсуждением при участии известных деятелей искусства.