Хореограф Борис Эйфман отметит свое 75-летие гала-концертом под девизом "Жить будущим"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Борис Эйфман отметит свое 75-летие гала-концертом в Александринском театре, где в последние годы устраивались премьеры многих его балетов.

"Номера, составившие этот вечер, объединены драматургией моего пути. Будут показаны фрагменты спектаклей, в каждый из которых я вложил часть своей жизни, это близкие мне герои, близкие мне истории. Моя творческая биография - это тоже как бы сюжет, объединивший советский период и мои сегодняшние поиски. Там будут и старые балеты, и моя новая "Чайка", премьера которой впереди. Эта ретроспектива покажет жизнь художника", - рассказал Борис Эйфман в беседе с журналистами.

В какой-то степени это будет и биография созданного им Академического театра балета, который с 1977 года прошел большой путь, став в мире визитной карточкой современного хореографического искусства России. Юбилейной дате предшествовал показ на сцене Александринского театра серии балетов разных лет, куда вошли "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона" и "Роден, ее вечный идол" - постановки, отмеченные целым рядом наград.

Уже многие годы Эйфман сочиняет в среднем по одному полнометражному балету за сезон, выбирая сюжеты из жизни великих творцов или создавая балетные романы на основе шедевров мировой литературы - от Уильяма Шекспира ("Двенадцатая ночь") до Михаила Булгакова ("Мастер и Маргарита").

Он тяготеет к психологическому и философскому балету, говоря о себе: "Я не просто хореограф, который сочиняет танцы. Я думаю, размышляю, выстраиваю концепцию, разрабатываю режиссуру. Я мыслящий хореограф".

Балетная империя

Борис Эйфман известен не только как хореограф новой формации, но и как деятель, формирующий в Петербурге особое балетное пространство. Этап за этапом это пространство складывается на территории Петроградской стороны.

"У меня с годами все больше и больше желаний создавать что-то вокруг себя, связанное с нашим театром, с моим именем, с моим видением, чтобы создать балетную империю. В последние десять лет мы очень активно работаем по воссозданию этой империи. Возможно, это звучит немножко претенциозно, но вы поймите меня правильно. Империя - это структура из многих составляющих, но объединенная какой-то одной идеей, одной властью, одной сверхзадачей. И в этом плане у нас действительно империя. Появилась Академия танца, появился Детский театр танца. Теперь уже остается уповать на то, чтобы воля и обещание президента (Владимира Путина) была выполнена и откроется уникальный, действительно потрясающий Дворец танца. И вот когда это все совершится, тогда я пройду свой круг творческий и, наверное, административный круг, хотя, я думаю, что творческий будет со мной до конца. Сколько Бог мне даст сил и здоровья, я буду заниматься творчеством.", - заверил он.

Он выразил огромную благодарность руководству города в лице губернаторов Санкт-Петербурга разных лет - Валентины Матвиенко, Георгия Полтавченко и Александра Беглова, которые поддерживали и поддерживают хореографа в его начинаниях.

"У нас государство очень серьезно и внимательно относится к культуре, и для меня это важный момент", - отметил Борис Эйфман

Пятилетний план по балетам

Хореограф, знающий цену времени, детально распланировал свою творческую перспективу до следующего юбилея, который он надеется отметить в 2026 году. И, судя по этим планам, его пятилетка вместит много крупных событий.

"У меня в планах целый ряд спектаклей, начиная от "Лебединого озера", которое я хочу поставить, и кончая спектаклем на библейский сюжет под названием "Псалмы Давида", - рассказал хореограф. Впервые он поделился намерением создать балет "Преступление и наказание" - третий спектакль по Федору Достоевскому после постановки "Идиота" и "Братьев Карамазовых". Этот третий роман он назвал самым трудно переводимым на язык балета, поскольку "речь в нем идет о любви человека к Богу", и это потребует каких-то совершенно новых подходов.

"Амплитуда того, что хочется сделать, огромна. И я очень жду работы на своей постоянной сцене, потому что мои спектакли будут связаны с какими-то новыми возможностями современных технологий. Просто танцевать под музыку, на мой взгляд, уже недостаточно. Сегодня нужно, чтобы новый технологический арсенал более активно вошел в культуру балета. Это не просто спецэффекты, или видео, или какая-то голография, а создание нового синтеза, новой драматургии, которые дадут возможность выйти на новый уровень", - пояснил худрук театра.

Как сообщил Эйфман, сейчас получили возможность расширить труппу. Ее число от нынешних 60 артистов увеличится минимум до 100, а максимум до 120 человек. Это будет театр, который, работая на своей площадке, сможет одновременно гастролировать по всему миру. При этом репертуар труппы будет включать и большие классические спектакли, и современную хореографию, и "артисты будут танцевать все".

Академия танца

В нынешнем году Академия танца Бориса Эйфмана, самая молодая в России, напутствовала в большое искусство свой первый выпуск. Он оказался востребованным даже такими театрами, как Мариинский, Михайловский, Московский имени Станиславского и Немировича-Данченко, балет "Москва". Целая группа выпускников принята в труппу Театра Бориса Эйфмана.

"Я считаю, что и по востребованности, и по профессиональной подготовке это хороший выпуск. Меня же особенно радует, что наши дети, которые будут работать у нас, уже с первых шагов берут все, что им показываешь, как будто это их материал. А тех, которые приходят к нам даже из Вагановской академии, приходится переучивать, перестраивать, поскольку у нас - особый хореографический язык. У меня есть горький опыт работы с российскими и зарубежными звездами, с которыми мне довелось работать. Поэтому я предпочитаю своих звезд - они у нас есть в каждом поколении. Они имели огромный успех на гастролях и в Москве, и в Нью-Йорке именно как звезды балета. Я хочу, чтобы моя школа готовила универсальных артистов, в первую очередь, потому что в моем театре будет универсальный репертуар от классики до абсолютного авангарда", - отметил Эйфман.

Сравнивая свою юную академию со старейшей, носящей имя Агриппины Вагановой, Борис Эйфман заметил: "Я не могу сказать, что наша академия лучше, чем Академия Вагановой. Ни в коем случае. Она не лучше, но она и не хуже. Она - другая, и в этом наша сила, что мы другие. Мы вообще другие".

Театр будущего

Наблюдая тенденции в развитии мировой хореографии, Борис Эйфман считает, что Петербургу в этом процессе принадлежит особая миссия.

По его словам, "в балете мы имеем классику и модерн, который в России находится в таком немножко беспризорном состоянии. И его нужно довести до высочайшего профессионализма, чтобы сам модерн стал такой же классикой, как и классика ХlХ века. Для этого нужны профессиональные артисты, профессиональные хореографы, нужны какие-то более глубокие задачи, которые мы должны ставить перед современной хореографией глобально и серьезно. Мы должны понимать, куда нам нужно развиваться внутри своей страны, своих традиций, своей школы, внутри своих возможностей. Надо создать условия нашим талантливым детям, нашим артистам для их творческого роста".

"Как в конце ХlХ века Петербург был мировой столицей балета, к этому, я думаю, нужно стремиться и сегодня. Мы должны открыть что-то новое в балетном искусстве, чтобы от нас началась точка отсчета современного балета, - убежден Эйфман, которого в отечественной и зарубежной прессе называют "хореографом будущего".

Экранная жизнь балетов

Автор более пятидесяти балетов, многие из которых не сохранились, Борис Эйфман на новом витке хотел бы оставить свои постановки в виде фильмов. И этот процесс становится важной составной частью его творческой жизни.

"Я мечтаю снять все спектакли, которые у нас сегодня в репертуаре. Буду снимать и "Русского Гамлета", и "Мольера", и "Чайку", а еще хотел бы переснять "Анну Каренину". Более того, я мечтаю снять даже какой-то фильм про балет. Когда я был маленьким, я лет до 12-и мечтал стать кинорежиссером, а уже потом захотел быть хореографом", - вспоминает мэтр.

Для Эйфмана съемки балета - это не механический процесс перенесения хореографии на экран, потому что тут так или иначе вступают в права законы кинематографа.

"Сейчас я монтирую балет "Up & Down" - фильм, который будет напоминать абсолютно самостоятельное произведение, - рассказал Борис Яковлевич о новой работе. - Оно может нравиться или не нравиться, но это будет не балет, а фильм-балет. Там очень много от кино. И я все больше ухожу в это".

На вопрос в чем он видит важность этой деятельности, хореограф ответил: "Мы снимаем балетные фильмы для того чтобы как можно больше людей нашей страны могли приобщиться к высокому искусству, приблизиться к нему, понять его, участвовать в нем. Для того чтобы культура стала частью жизни людей, а не просто уик-эндом".

Балет завтрашнего дня

Свою главную перспективу петербуржец связывает с открытием собственной сцены, которую он ждет уже сорок лет, выступая все эти годы на чужих площадках.

"Мы ждем открытия Дворца танца. Надеюсь, что этот театр станет центром мирового балетного искусства, что там будет очень много интересных программ, начиная от театра молодых хореографов, которых мы будет пестовать, до создания второй нашей труппы, которая, будет делать абсолютно экспериментальные работы. В ХХl веке мы переосмыслим всю классику, потому что есть театры, которые музейно хранят классическое наследие, но есть театры, которые должны переосмысливать старое искуство и давать ему новую жизнь. Это делал Мариус Петипа с балетами французских хореографов. Это делали более современные хореографы. Наш театр даст возможность искусству не жить прошлым, а жить настоящим и будущим", - пообещал художник-реформатор.

О хореографе

Борис Эйфман окончил хореографическое училище в Кишиневе, а затем балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. С 1970 года работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, в 1977 году сформировал свою труппу, которая первоначально называлась Ленинградский новый балет. Его постановки отличаются синтезом классического и современного танца. Балет он воспринимает, как "боль души нашего времени, как жизнь духа современного человека", где хореограф стремится воплотить задуманное через "иероглифы движения тела".

Он удостоен Государственной премии России, является лауреатом премий "Триумф", "Золотая маска", "Золотой софит". Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Имеет награды Польши, Франции, Армении. В нынешнем году он стал почетным гражданином Санкт-Петербурга.