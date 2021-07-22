Большой театр завершает сезон премьерой оперы Генделя "Ариодант"

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на Новой сцене представит последнюю премьеру сезона, которой станет опера Георга Фридриха Генделя "Ариодант". Показы спектакля пройдут с 22 по 27 июля, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Большой театр завершает 245-й сезон, эффектной финальной точкой которого станет премьера оперы "Ариодант" композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя (1685-1759). Будет дано шесть представлений подряд - с 22 по 27 июля", - сказала Новикова.

Она отметила, что таким образом Большой театр продолжает знакомить московскую публику с творчеством Генделя. "В последние годы на Новой сцене театра были показаны две оперы композитора: "Роделинда" совместно с Английской национальной оперой (2013) и "Альцина" (2017) совместно с оперным фестивалем Экс-ан-Прованс", - напомнила пресс-атташе ГАБТ.

При этом она обратила внимание, что опера "Ариодант" никогда не ставилась в России. "Она звучала лишь в концертном исполнении. Так что Большой театр первым обратился к этому шедевру", - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, постановку осуществляет один из самых известных оперных режиссеров наших дней - Дэвид Олден. "Для него это вторая работа с Большим театром, где ранее он ставил оперу Бенджамина Бриттена "Билли Бадд" (совместная постановка с Английской национальной оперой и Немецкой оперой, 2016)", - уточнила Новикова. "А вот для дирижера-постановщика Джанлуки Капуано это дебют в Большом. Маэстро Капуано признан в мире как специалист в области музыки барокко, - проинформировала она, добавив, что над спектаклем работали также художник-постановщик и художник по костюмам Иэн МакНил, хореограф Майкл Киган-Долан, художник по свету Йен Джексон-Френч.

"Постановка "Ариоданта" в Большом собрала замечательный состав исполнителей. В спектакле заняты ведущие солистки ГАБТ Альбина Латипова, Екатерина Воронцова, Екатерина Морозова, стажер театра Константин Артемьев, солист Камерной сцены Василий Гафнер. А также приглашенные солисты, каждый из которых является признанным интерпретатором барочной музыки. Это итальянские певцы Лука Пизарони и Ренато Дольчини, британская исполнительница Сара Тайнен, ирландская певица Паула Муррихи, французский контратенор Кристоф Дюмо", - перечислила пресс-атташе ГАБТ.

О композиторе и его опере

Как отметила Новикова, из биографии Георга Фридриха Генделя известно, что родился он в Германии, но большую часть своей жизни прожил в Англии, где с 1710 по 1740 год руководил разными оперными компаниями, сочиняя фактически по одной опере в год. Корпус его оперных произведений насчитывает 42 названия. Помимо этого, им созданы 25 ораторий, оды, серенады, более 120 камерных кантат, церковная и инструментальная музыка.

"Опера в трех актах "Ариодант" была написана Генделем в 1734 году на сюжет по мотивам поэмы Лудовико Ариосто "Неистовый Роланд". Ее премьера состоялась на сцене только что открывшегося лондонского Королевского театра Ковент-Гарден 8 января 1735 года. Однако, несмотря на блистательный состав исполнителей и гениальную музыку, "Ариодант" выдержал только 11 спектаклей", - продолжила исторический экскурс пресс-атташе ГАБТ.

Она привела мнения исследователей творчества Генделя, которые считают, что причина краткой сценической истории "Ариоданта" заключается в том, что публике XVIII века эта опера показалась "трагической и мрачной". "Здесь в центре внимания душераздирающая история невинно оклеветанной девушки, жизнь которой висит на волоске до последнего момента", - процитировала собеседница агентства.

Согласно документальным свидетельствам, судьба оперы сложилась так, что практически на 200 лет она была забыта и стала исполняться вновь только начиная со второй половины ХХ века. Так, ее концертное исполнение в Карнеги-Холле в Нью-Йорке состоялось в 1971 году.

"В число самых исполняемых опер Генделя "Ариодант" вошел в 1990-х годах - после постановок в Лондоне, Далласе, Нью-Йорке и Мюнхене. Сейчас география постановок этой оперы насчитывает уже более тридцати европейских и американских городов, среди которых Вена, Зальцбург, Штутгарт, Дублин, Барселона, Мадрид, Париж, Чикаго. Теперь к этому списку добавится Москва", - констатировала пресс-атташе ГАБТ.

Она уточнила, что постановку "Ариодант", которую увидит московская публика, режиссер Дэвид Олден осуществил впервые в Английской национальной опере в 1993 году.

О спектакле в Большом театре

Сам Дэвид Олден перед премьерой в Большом театре подтвердил, что с той поры, когда он впервые поставил "Ариодант", прошло почти 30 лет.

"Но я уверен, что спектакль может жить и оставаться актуальным, если относиться к нему как к новой постановке, - сказал режиссер. - Поэтому я никогда не поручаю такую работу своим ассистентам, а приезжаю сам, чтобы работать с певцами лично и с каждым из них заново проходить этот путь, делая с каждым индивидуальную интерпретацию роли".

По словам режиссера, "открытие музыки барокко - величайшее завоевание новейшего времени". "И как ни странно, опера XVIII века, в частности опера Генделя, ближе нам, чем сочинения XIX века. Удивительно, что во всех этих рамках и ограничениях, которые диктовали композитору музыкальные формы его времени, Гендель был так свободен. Находил в каждой опере какой-то свой особый колорит. На это способен только гений", - убежден режиссер.

"Когда в постановке 1993 года за всей внешней красотой и галантностью музыки нам удалось показать страсти, эротизм и опасность, скрытые в ней, публика была шокирована. Не знаю, как воспримет сегодня это зритель в Москве. Во всяком случае я счастлив работать с моими коллегами - певцами и маэстро Капуано. Они готовы подхватывать игровое начало Генделя и идти на импровизации. Музыкальное звучание должно быть очень свежим", - заверил Олден.

Со своей стороны дирижер-постановщик Джанлуки Капуано сообщил, что у него "большой опыт исполнения барочной музыки с современными оркестрами". "Действительно, тут нужно искать компромисс. Я буду работать над тем, чтобы при игре на современных инструментах придерживаться барочных принципов. В основном это будет касаться звукоизвлечения и артикуляции. Как мы знаем, в музыке барокко действовал принцип: инструменты должны звучать так, как будто это голоса вокалистов, словно инструменты произносят слова. Над этим мы и будем работать с музыкантами: нам нужно сделать так, чтобы скрипка произносила гласные и согласные, чтобы была такая артикуляция, а не только длинное ведение смычком, как того требовала, например, эстетика романтизма", - пояснил дирижер.

"Я много работаю с солистами над различными вариациями, каденциями. В наши дни певцам бывает сложно самим импровизировать, но я всегда их приглашаю к тому, чтобы придумывать каденции, поощряю импровизацию, потому что она - в природе барочной музыки", - заявил маэстро.