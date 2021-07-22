Мирей Матье даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Известная французская певица Мирей Матье планирует дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге в начале ноября. Об этом она сообщила в четверг в интервью ТАСС, принимая поздравления с днем рождения.

"Мне, как и всем артистам, сейчас трудно строить планы на будущее из-за продолжающейся пандемии", - отметила королева французской песни. Она напомнила, что в связи с эпидемией ей пришлось неоднократно переносить различные концерты. "Но со всей осторожностью могу сказать, что собираюсь вернуться на сцену 31 октября в Софии. 3 ноября я планирую дать концерт в Москве, а 5 ноября - в Санкт-Петербурге", - сказала она. Матье добавила, что в декабре она выступит в Словакии и Чехии.

Певица рассказала, что "зажжет свои 75 свечей на праздничном торте в Авиньоне". "Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, будут только самые близкие. Ведь семья у меня очень большая - больше 40 человек", - отметила она.

Мирей Матье впервые посетила Россию в 1967 году, с тех пор, по словам французской певицы, началась "большая история любви" с российской публикой. Звезда всегда включает песни на русском языке в программу выступлений. В 2010 году вокалистка была удостоена ордена Дружбы. В декабре 2016 года французской певице в Париже был вручен почетный диплом Посла русского языка в мире, которым ее наградил Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина.

Для соотечественников и иностранных почитателей Мирей олицетворяет Францию. В 1978 году комитет мэров французских городов даже попросил певицу стать моделью для скульптурного изображения Марианны - символа Французской Республики времен Великой французской революции. На протяжении своей музыкальной карьеры певица записала более 1 200 песен, а ее диски разошлись по миру тиражом свыше 200 млн экземпляров.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.