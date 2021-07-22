Мирей Матье заявила, что гордится большой историей любви с Россией

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Известная французская певица Мирей Матье дорожит своими теплыми отношениями с российской публикой. Об этом она заявила в четверг в интервью ТАСС, принимая поздравления с днем рождения.

"Я очень люблю русский народ. У нас с ним большая история любви", - сказала она. Матье отметила, что видит много общего между русской и французской культурой и восхищена любовью, с которой русский народ относится к Франции.

"Ваши музеи - такие, как Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Музеи Московского Кремля в Москве - содержат огромные богатства, - продолжила она. - Я всегда любуюсь Красной Площадью и Собором Василия Блаженного из номера своей гостиницы. Эти исторические места столь же знамениты в мире, как Эйфелева башня. Ваше искусство, ваши церкви, душа русского народа вызывают у меня восхищение".

В лучах прожекторов

В декабре 2016 года французской певице в Париже был вручен почетный диплом Посла русского языка в мире, которым ее наградил Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. "Хочу вам сказать, что я очень горжусь таким званием, - сказала она. - Для меня ваш язык символизирует русскую душу". "Где бы я не исполняла песни на русском языке, я вижу в глазах публики волнение, даже тогда, когда аудитория не понимает слов", - рассказала она. "В этом особая сила русского языка. И для меня большая честь представлять его в качестве посла", - заявила Матье.

Отвечая на просьбу назвать самый главный момент в ее творческой биографии, певица отметила, что считает важнейшим событием в ее 55-летней артистической карьере первое появление на французском телевидении, которое позволило широкой публике узнать ее. Это произошло 21 ноября 1965 года на конкурсе молодых певцов "Твой шанс" (Le jeu de la chance). "В тот воскресный вечер публика проголосовала за меня. И уже на следующий день маленькая мадемуазель из Авиньона оказалась в лучах телевизионных прожекторов", - рассказала она.

Символ Французской Республики

Для соотечественников и иностранных почитателей Матье олицетворяет Францию как никто другой. В 1978 году комитет мэров французских городов даже попросил певицу стать моделью для скульптурного изображения Марианны - символа Французской Республики времен Великой французской революции.

В общей сложности Матье записала свыше 1 200 песен на 12 языках. Они вошли в 75 студийных альбомов, которые разошлись тиражом более 200 млн экземпляров. "Выбрать из всех этих композиций какую-то одну достаточно трудно. Но моя самая первая песня "Мое кредо" (Mon credo), которую написал для меня выдающийся дирижер и друг Поль Мориа, очень дорога мне, - призналась певица. - Она навсегда останется в моем сердце как объяснение в любви".

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.