МХАТ решил перенести показ спектакля с Бузовой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Показ спектакля МХАТ им. М. Горького "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой в сентябре не состоится из-за выборов в Госдуму, дальнейшая судьба постановки пока не ясна. Об этом сообщил ТАСС заместитель худрука МХАТа Захар (Евгений) Прилепин.

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила непрофессиональная актриса Бузова, и, как признался художественный руководитель театра Эдуард Бояков, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул". Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с Бузовой еще на два показа спектакля - 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.

"Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести", - сказал Прилепин. По его словам, в случае показа спектакля в канун выборов "шум будет стоять с утра до вечера". "Все будут пытаться топтаться на этой теме. Просто убрали эту тему и все", - объяснил он.

Кроме того, Прилепин попросил Боякова "докрутить кое-какие вещи" в спектакле "Чудесный грузин". "Там есть некоторые вещи, которые мне с художественной точки зрения кажутся не вполне оправданными. Там легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь", - подчеркнул он, признав идеологический характер своих претензий к постановке. "Сейчас театр становится местом проверки тех или иных политических решений или тенденций. Мощнейший общественный контроль за всем", - добавил Прилепин.

Говоря о новом контракте с Бузовой, Прилепин посоветовал посмотреть зарплаты артистов, режиссеров, худруков в других театрах. "Пошарьте и посмотрите, кто сколько получает. Могут очень много получать. Каждый театр сам для себя решает", - отметил заместитель худрука МХАТа.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17,18 и 19 сентября.