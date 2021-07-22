Путин поздравил Бориса Эйфмана с 75-летием

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста России Бориса Эйфмана с 75-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Вы избрали служение искусству балета делом всей жизни, воплотили яркий самобытный талант, дух новаторства и верность лучшим традициям хореографической школы в десятках замечательных постановок, получивших высокую оценку публики и коллег", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул неустанную организационную работу Эйфмана, а также его большой вклад в воспитание молодых дарований и в развитие современной культуры России, ее популяризации за рубежом. Президент пожелал хореографу здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года. Закончил хореографическое училище в Кишиневе, а затем балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. С 1970 года работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, в 1977 году сформировал свою труппу, которая первоначально называлась Лениградский новый балет. Его постановки отличаются синтезом классического и современного танца.

Эйфман удостоен Государственной премии России, является лауреатом премий "Триумф", "Золотая маска", "Золотой софит". Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".