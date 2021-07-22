Путин поздравил Олега Газманова с 70-летием

"Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады. Ваши выступления отличает артистичность и узнаваемый исполнительский стиль", - подчеркнул президент.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве (Калининградская область). Является автором и исполнителем многих популярных песен, в числе которых - "Эскадрон", "Морячка", "Есаул", "Бродяга", "Свежий ветер", "Офицеры", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни". Газманов - член Союза писателей Москвы, член общественного совета при Министерстве обороны РФ, совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. В 2018 году Газманов был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина. Имеет звание народного артиста РФ (2001), награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), Дружбы (2018).