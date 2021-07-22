Начались съемки первого российского сериала Netflix "Анна К"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Создатели первого российского сериала по заказу американского стримингового видеосервиса Netflix "Анна К" приступили к съемкам, роль Алексея Каренина в проекте исполнит Федор Бондарчук. Об этом говорится в сообщении пресс-службы платформы, поступившем в четверг в ТАСС.

"Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров", - рассказала директор направления оригинальных сериалов Netflix в Центральной и Восточной Европе и России Анна Наглер, чьи слова привели в пресс-службе.

Роль Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук, также в проекте задействованы Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие артисты. В образе Анны Карениной зрители увидят Светлану Ходченкову, а имя исполнителя роли Вронского объявят позднее.

Ранее платформа сообщила, что сериал выйдет на Netflix по всему миру. Проект создается совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production, режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в роман с Вронским - наследником алюминиевой империи.