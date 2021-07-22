Сериал Хлебникова о мире после появления смертельного вируса покажут на Realist Web Fest

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьера многосерийного проекта "Выжившие" о смертельном вирусе, уничтожившем большую часть человечества, состоится на третьем международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest. Проект, креативным продюсером которого выступил Борис Хлебников, существует в нескольких версиях, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа.

"Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии. Это было некое фэнтези, постапокалипсис, и как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах", - поделился Хлебников, которого процитировали в пресс-службе.

Премьера станет одним из ключевых событий фестиваля. Проект, созданный для мультимедийного сервиса Okko, представят актеры Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и Глеб Пускепалис.

По сюжету мир охвачен смертельным вирусом, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Проект "Выжившие" состоит из основного сериала, а также восьми веб-сериалов, которые рассказывают о том, как люди существуют в условиях апокалипсиса. При этом линии героев всех историй пересекаются. Веб-сериалы отличаются от телевизионных коротким хронометражем (в среднем 15 минут), особой динамикой и формой повествования. Они созданы для просмотра на экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Сценарий написали Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина, режиссером выступил Андрей Прошкин.

Realist Web Fest объединяет лучшие веб-сериалы со всего мира, он проводится с 2018 года. Основную конкурсную программу составили 45 проектов из России, Австралии, Испании, Италии, Германии и других стран. В конкурс первых серий включили 9 проектов из России, США, Германии, Великобритании и Китая. Фестиваль является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).