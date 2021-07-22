Иностранным участникам "Спасской башни" разрешили въезд по служебным визам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Музыкальные оркестры из Австрии, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара выступят на фестивале "Спасская башня" в Москве, музыканты смогут въехать в Россию по служебным визам. Об этом журналистам сообщили в дирекции фестиваля.

"На сегодняшний день подтвердили свое участие в фестивале коллективы из Австрии, Республики Беларусь, Греции, Мексики и Катара", - сказали в дирекции. Организаторы отметили, что "правительство РФ разрешило въезд иностранным участникам XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" по служебным визам".

"Зарубежные участники фестиваля, прибывшие в Россию из другого государства, при пересечении государственной границы РФ обязаны будут иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, пройденный не ранее чем за 72 часа до момента пересечения границы России", - сказали в дирекции.

Повторные тестирования будут проводиться организаторами в отношении всех членов иностранных коллективов каждые 72 часа до момента выезда последних с территории РФ.

Обязательным условием допуска на территорию фестиваля также будет являться прохождение процедуры термометрии бесконтактным способом.

Фестиваль пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".