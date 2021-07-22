В Нижнем Новгороде открыли памятную доску Алексею Балабанову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Памятную доску, посвященную кинорежиссеру Алексею Балабанову, открыли в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова, где он учился, передает в четверг корреспондент ТАСС.

Балабанов в 1981 году окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков (ныне - Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова).

"Это замечательное событие. <...> Балабанов <...> для многих наших соотечественников стал больше чем режиссером, [он] стал исповедником. <...> Я очень тронут и очень благодарен городу, фестивалю (кинофестиваль Горький Fest - прим. ТАСС) и университету за то, что это событие случилось. Года три назад мне довелось открывать такую памятную доску в Екатеринбурге на здании средней школы, где Алексей учился, теперь университет, следующая ступенька, может быть, в Москве или Петербурге", - рассказал на церемонии кинорежиссер Сергей Сельянов.

Президент кинофестиваля Горький fest Михаил Пореченков добавил, что Балабанов является одним из ярчайших представителей нового российского кинематографа. "Молодые кинематографисты должны равняться на этого человека и понимать, что это один из ярчайших представителей нового российского кинематографа. <...> На его фильмах мы росли, смотрели, равнялись, понимали больше об этой жизни. Поэтому память об этом человеке должна остаться и быть увековеченной", - сказал Пореченков.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева сообщила, что для организаторов фестиваля важно, чтобы современная публика смотрела не только новое российское кино, но и не забывала о культовых режиссерах.

"То наследие, которые мы оставляем после фестиваля, - табличка, а также арт-маршрут по местам съемок фильмов в Нижнем Новгороде - <...> дает какую-то популяризацию нашего российского кино. Также мы вчера были на стадионе "Водник", где снималась одна из сцен фильма "Жмурки". Для нас это волнительно и важно", - сказала Михеева.

О режиссере

Балабанов - кинорежиссер, сценарист, продюсер, один из самых самобытных кинорежиссеров 1990-х - начала 2000-х годов, воплотивший на экране болевые точки нашего времени. Он создал фильмы "Брат" (1997), "Про уродов и людей" (1998), "Брат-2" (2000), "Война" (2002), которые принесли ему широкую известность. Всего он снял 14 игровых фильмов, некоторые из них, в том числе "Счастливые дни" (1991), "Замок" (1994), "Прибытие поезда" (1995), "Груз 200" (2007), отмечены наградами престижных кинофестивалей. В 2012 году за свой последний фильм "Я тоже хочу" Балабанов получил приз "Лучший режиссер" на Санкт-Петербургском международном кинофестивале.