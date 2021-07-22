Фильмы "Девятаев" и "Пальма" победили на детском кинофестивале "Алые паруса Артека".

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Фильмы "Девятаев" режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, а также "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего признаны победителями в номинации "Самый-самый фильм" XXIX международного детского кинофестиваля "Алые паруса "Артека", сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия в четверг.

"В знаменитом Артеке завершился XXIX международный детский кинофестиваль "Алые паруса "Артека". Победители в конкурсной программе "Самый-самый фильм": "Девятаев", режиссеры Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов, "Пальма", режиссер Александр Домогаров-младший", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках фестиваля прошел конкурс "Продюсерское кино". На киносмене дети, отдыхающие в "Артеке", под руководством звездных наставников снимали трехминутные фильмы, победителем стала картина "Побочный эффект" Егора Сальникова. Лучшей актрисой кинофестиваля стала Ольга Лерман за роль в фильме "Белый снег", лучшим актером - Антон Шагин ("Конек-горбунок"). В ходе киносмены состоялось более 90 мастер-классов и творческих встреч артековцев с актерами, заслуженными художниками России, сценаристами, продюсерами и спортсменами.

Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека" открылся 15 июля в Гурзуфе, в этом году он посвящен памяти умершего от коронавируса народного артиста СССР Василия Ланового, на протяжении многих лет занимавшего пост президента мероприятия. В программе кинофестиваля в этом году было почти 50 конкурсных фильмов. "Алые паруса" - один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей.