Фестиваль "Архстояние" в Калужской области представит арт-объекты и перформансы о личном

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" представит перформансы известных современных художников, концерты популярной и академической музыки, три новых арт-объекта. Смотр открывается в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области в пятницу и продлится до 25 июля, сообщил куратор фестиваля Антон Кочуркин.

"Тема этого фестиваля - "Личное". Для художника каждая работа - это что-то очень личное, однако из множества идей каждый творец выбирает для воплощения единственный вариант. Это всегда плод каких-то страданий или поисков. Вдвойне эта тема актуальна в пандемийный год, когда мы вынуждены изолироваться, быть со своим собственным "я". Нам хотелось пригласить тех людей, которые смогут своего внутреннего творца проявить на этой территории так, чтобы это полемизировало, рефлексировало и взаимодействовало с ландшафтом "Никола-Ленивца", - рассказал он журналистам.

Традиционно фестиваль открывает новые арт-объекты. Один из них - "Русское идеальное" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Автор разместил блестящую трубу с жилой ячейкой внутри на рельефе парка так, что она словно зависла в воздухе на краю обрыва. "Это дом и не дом одновременно. Он выглядит как космический корабль с таким каркасом, изоляцией, очень сложной поверхностью. <…> На каждой фотографии он будет выглядеть по-разному в зависимости от света, угла освещения, времени суток, погоды. Здесь масса факторов, которые делают этот объект предметом синтеза архитектуры и разных интересных сложных технических достижений", - описал Кузнецов.

Художник Владимир Наседкин при поддержке Музея AZ представил "Пьяный забор". Как признался автор, первоначальный замысел объекта сильно поменялся к моменту открытия. "Пока я строил и проектировал, он был забором, но потом случились ковид и в целом наши сложные отношения со всем миром. И мне показалось, что может быть это уже не забор. Сама жизнь вносит новые коннотации. И это уже может быть стеной, разделяющей нас друг с другом, с нашими друзьями на западе и на востоке", - пояснил художник.

Третий арт-объект - "Непроходимая чаща" Василисы Прокопчук и Евгения Брагина - стал победителем конкурса инклюзивных проектов. Работа реализована при поддержке Фонда президентских грантов и представляет собой подвижные стены из свисающих ветвей. "Непроходимая чаща" дает возможность встретиться с кем-то в этом лесу, возможно, уйти куда-то от своих друзей и затеряться в этой чаще или может быть даже не заходить в нее вообще. У посетителя есть выбор, как взаимодействовать", - рассказала Василиса Прокопчук.

Перформансы и концерты

Десять художников и архитекторов подготовили экспозицию "Персонально", заполнив по-своему внутреннее пространство плетеных капелл. Так, Таисия Короткова переосмысляет тему космоса, Ян Гинзбург ностальгирует о популярности секонд-хендов в 1990-е годы, а бюро Orchestra Design представит аудиоперформанс для прослушивания вдвоем. Перформанс-исследование "Глубокие связи" проведут Владимир Ермаченков, Николай Голиков и Алена Цишевская. В "Арке" Бориса Бернаскони посетители смогут наблюдать за танцором, одетым в костюм-инсталляцию в виде сети. Сеть соединена с помещением, при движениях танцора меняется звуковой фон и возникают различные запахи. Совместно с Музеем AZ организован перформанс "Рисуем лично", где современные классики Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов нарисуют портреты всех желающих.

В рамках музыкальной программы фестиваля пространство арт-парка "Никола-Ленивец" будет разделено на четыре музыкальные сцены, каждая из которых будет резонировать с конкретным отдельно взятым местом арт-парка. На главной сцене выступят Mujuice и Kymatic. В "Ротонде" для гостей сыграют композитор Миша Мищенко, авангардная пианистка и певица Ксения Федорова, композитор и поэт Кирилл Широков и пианист Дмитрий Баталов. Свою программу представит также гитарный соло исполнитель "Синекдоха Монток".