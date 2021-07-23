Аллея победителей Шукшинского кинофестиваля появилась на Алтае

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Аллею победителей Шукшинского кинофестиваля открыли в Барнауле на территории усадьбы Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Арт-объект представляет собой композицию из каменных плит, на которые нанесена гравировка с указанием имен режиссеров и названий фильмов, ставших победителями кинофестиваля за все годы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Замечательно, что музей решил увековечить победителей Шукшинского кинофестиваля, поскольку уходят время, люди, которые работали с Шукшиным. Теперь любой желающий <...> может посмотреть, вспомнить, а при необходимости пересмотреть фильмы - победители фестиваля. Эти фильмы образуют и создают некую духовную концепцию Шукшинских дней на Алтае. Каждый год здесь будут прибывать новые таблички победителей", - процитировали в пресс-службе слова министра культуры региона Елены Безруковой.

Проект реализовали на средства гранта губернатора края в сфере культуры. До конца 2021 года композицию дополнит панно с художественной мозаикой, выполненное мастерами Колыванского камнерезного завода.

"Теперь здесь собраны все имена режиссеров и названия фильмов, ставших победителями Шукшинского кинофестиваля с момента его учреждения в 1999 году по 2020 год. Данная акция ляжет в основу новой культурной традиции ежегодно устанавливать памятный знак в честь победителя очередного фестиваля", - подчеркнули в пресс-службе.

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" в 2021 году должен был пройти в 45-й раз, однако его пришлось вновь отменить из-за ухудшения эпидситуации и запрета на массовые мероприятия. Фестиваль традиционно стартует в Барнауле и завершается на горе Пикет, на малой родине Шукшина в селе Сростки. Ключевым событием мероприятий является Шукшинский кинофестиваль. Его победитель традиционно получает приз - вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки".