Самарская и Московская области активнее других подают заявки в Фонд культурных инициатив

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив подали жители 84 субъектов России. Среди наиболее активных - 12 регионов, включая Самарскую, Московскую, Белгородскую области, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Заявки на гранты поступают со всей России, на данный момент в системе зарегистрированы представители 84 субъектов. Наиболее активно создают личные кабинеты и оформляют заявки жители Республики Башкортостан, Белгородской, Волгоградской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Москвы, Московской, Нижегородской и Самарской областей, Санкт-Петербурга, республик Саха (Якутия) и Татарстан", - сказали в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор фонда Роман Карманов, в системе свыше 13 тыс. проектов - поданных и находящихся в стадии заполнения. "В конкурсе могут участвовать и НКО, и коммерческие компании, и индивидуальные предприниматели. Мы понимаем, что для многих это первый опыт, поэтому делаем все возможное, чтобы поддержать заявителей. Подготовлены и размещены на сайте методические рекомендации по заполнению заявки и формированию бюджета, чек-лист для самопроверки, положение о порядке независимой экспертизы проектов", - приводят его слова в пресс-службе.

Прием заявок продлится до 30 июля, затем в августе эксперты конкурса отсмотрят и оценят проекты. Список проектов, рекомендованных к получению грантовой поддержки, будет озвучен не позднее 15 сентября. На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".

Фонд культурных инициатив создали 17 мая по предложению президента России Владимира Путина. На проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделили 3,5 млрд рублей. Председателем экспертного совета фонда стал композитор и продюсер Игорь Матвиенко. В состав совета также вошли худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, писатель Евгений Водолазкин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, журналист Эрнест Мацкявичюс, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Московской филармонии Алексей Шалашов, директор Музея Победы Александр Школьник, председатель правления Ассоциации галерей Софья Троценко и другие.