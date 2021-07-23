Мастера из восьми регионов России создадут скульптуры на фестивале "Легенды Севера" в ЯНАО

ТАСС, 23 июля. Международный фестиваль парковой скульптуры "Легенды Севера" пройдет в десятый раз в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 мастеров из восьми регионов России будут создавать деревянные скульптуры на тему "Семья и детство", говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой регионального правительства.

"К участию в фестивале приглашены 16 мастеров - представители Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ивановской, Московской и Свердловской областей, Якутии, Удмуртской Республики и Камчатского края, прошедших первый этап фестиваля - конкурс эскизов. Свои произведения - деревянную парковую скульптуру - художники будут ваять на открытой площадке культурно-спортивного комплекса "Геолог" с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится с 7 по 14 августа, основная его тема - "Семья и детство". Работы мастеров должны отражать обычаи и обряды северных народов, традиционные верования и промысловые занятия, сохранившиеся в настоящее время.

Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера" демонстрирует лучшие достижения парковой скульптуры на Ямале и проводится с 2004 года. В 2006 году фестиваль получил международный статус при участии мастеров из Ирландии и Швейцарии. Конкурсная программа состоит из двух этапов - конкурса эскизов и конкурса по созданию деревянной парковой скульптуры.

Мероприятие проводится в рамках региональной составляющей федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".