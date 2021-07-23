Политехнический музей и Москино проведут цикл бесплатных кинопоказов о науке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Политехнический музей и Москино проведут цикл кинопоказов российских и зарубежных научно-популярных фильмов. Первый показ пройдет 27 июля в кинотеатре "Москино Сокольники", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея.

"Каждый вторник до конца августа в летнем кинотеатре под открытым небом будут демонстрироваться документальные фильмы по темам, связанным с влиянием научных достижений на жизнь современного человека. Участие бесплатное, по предварительной регистрации", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что перед каждым показом гости смогут принять участие в свободной беседе с ученым, специализирующимся на тематике фильма. Зрители обсудят со специалистами такие темы, как общение и взаимодействие людей с роботами, чем грозит человечеству таяние ледников, способны ли люди колонизировать ближайшие планеты и звездные системы.

Программу цикла "Кино с Политехом" составила продюсер и режиссер документального кино Ксения Гапченко. Первой будет показана картина Юлии Киселевой "Робот, я люблю тебя?", вышедшая в апреле 2021 года. Фильм рассказывает об антропоморфных роботах, среди героев ленты дети, выполняющие задачки под руководством машин, американец, живущий уже более 20 лет с искусственной женщиной, "человек-киборг", считающий себя полноценным с включенным нейростимулятором.

Перед показом картины зрители смогут обсудить темы взаимодействия людей и роботов с ведущим научным сотрудником лаборатории нейрокогнитивных технологий Курчатовского института Артемием Котовым. Ведущим встречи выступит заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов.