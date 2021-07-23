Организатора концерта Niletto в Набережных Челнах оштрафовали за нарушение эпиднорм

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Суд Набережных Челнов оштрафовал начальника управления по делам молодежи исполкома Айзата Махмутова на 25 тыс. рублей за нарушение организации и проведения Дня молодежи в городе с участием музыканта Niletto. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

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"Суд признал факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил должностному лицу наказание в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В социальных сетях пользователи высказывали возмущение по поводу большого скопления молодежи на концерте Niletto в Набережных Челнах, находившихся без масок. На сообщение отреагировали сотрудники Роспотребнадзора. Тогда президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру города Наилю Магдееву.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан вызывали на разбирательство организаторов многотысячного концерта, который состоялся 26 июня в парке Прибрежный в Набережных Челнах. Сам исполнитель указал в своем Instagram, что на его концерт пришли 35 тыс. человек. Судя по видео в соцсетях, никто из слушателей на концерте не соблюдал дистанцию и не пользовался масками, несмотря на рост заболеваемости в стране.