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В Екатеринбурге создали каталог художников времен зарождения современного искусства Урала

Проект представляет работы таких художников, как Олег Еловой, Виктор Давыдов, Эдуард Игнатьев и Ирина Шутова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Научный каталог архивных материалов и произведений художников периода зарождения современного искусства Урала представили в Екатеринбурге, рассказав читателям о появлении творческого сообщества. Проект "Еловой и окрестности" посвящен художественной жизни города конца 1980-х - начала 2000-х годов, реализован при поддержке программы правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства, передает корреспондент ТАСС.

Олег Еловой - российский художник, директор, инициатор и создатель "Музея простого искусства Урала и Сибири", считается одной из самых заметных персон современного российского актуального искусства. Работал в технике неопримитивизма, позднее занимался инсталляциями и перформативными актами.

"Проект посвящен художественной жизни Екатеринбурга конца 1980-х - начала 2000-х годов. Это время, когда зарождается современное искусств Урала, появляется новая генерация художников, абсолютно не похожая на прошлое поколение андеграундных авторов. Это особый прецедент художественного сообщества, где зарождалось особенное комьюнити", - сообщила ТАСС заведующая отделом современного искусства в Екатеринбургском музее изобразительных искусств Ирина Кудрявцева.

Как отмечают в музее, Олег Еловой стал центральной фигурой проекта, так как именно он собирал уральских художников современного искусства вокруг себя. Также, несмотря на то, что Еловой в основном специализировался на живописи, он легко переключался и занимался перфомансами, делал инсталляции, придумывал акции. Именно эта фигура воплощает мобильность и гибкость 1990-х годов, постоянное авангардное обновление. В целом проект включает в себя картины раннего и позднего периода творчества Олега Елового, представлены работы и других художников того времени - например, Виктора Давыдова, Эдуарда Игнатьева и Ирины Шутовой.

Каталог и выставка

Каталог повторяет структуру выставки с одноименным названием, которую ранее открыли в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (она будет работать до конца сентября). Многие работы, продемонстрированные в каталоге и представленные на выставке, были показаны публике впервые. "Например, впервые представлен женский портрет из частного собрания - эта картина была подарена Еловым подруге, она ее впервые достала с 1990-х годов, и мы ее показываем. Есть еще вещи, которые здесь представлены сразу после реставрации, многие архивные документы демонстрируются впервые, фотографии, которые лежали в частных коллекциях", - сказала Кудрявцева.

Тираж каталога составляет 500 экземпляров, он будет распространяться в библиотеках, институтах, а также планируется его розыгрыш среди посетителей. Инициативная группа проекта работала с частными собраниями, связывалась с друзьями Олега Елового и коллекционерами. Сейчас, как сообщила ТАСС заведующая кафедрой истории искусств и музееведения Уральского федерального университета Тамара Галеева, искусствоведы планируют рассмотреть возможность создания монографии по искусству Екатеринбурга XX века.

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