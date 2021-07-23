В России создали координационный совет институтов культуры и искусств

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Координационный совет институтов культуры и искусств создан в России в пятницу, в него вошли 36 ректоров. Об этом сообщила журналистам заместитель министра культуры Ольга Ярилова, которая находится в Челябинске с рабочей поездкой.

"Наше общее консолидированное решение - создать координационный совет институтов культуры и искусств, и такое решение мы приняли в Челябинске. <...> Будем считать, что сегодня такой координационный совет уже создан. <...> Войдут туда ректоры 36 вузов: это 13 вузов - институтов культуры, семь институтов искусств - это наши федеральные вузы - и 16 вузов культуры и искусств, которые находятся на уровне региона или муниципалитета", - сообщила Ярилова по итогам совещания по реализации нацпроекта "Культура" в регионах Уральского федерального округа.

Она уточнила, что совет будет обсуждать самые важные вопросы, которые волнуют образовательное сообщество, принимать решения и вырабатывать рекомендации, в том числе министерству культуры как учредителю федеральных вузов.