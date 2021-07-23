Любимова поддержала строительство на острове Кижи нового жилья для сотрудников музея

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе посещения в пятницу острова Кижи в Карелии поддержала планы по строительству нового жилья взамен старых казарм для сотрудников одноименного музея-заповедника, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ.

Музей-заповедник работает над новым мастер-планом управления и развития "Кижей", мероприятия которого рассчитаны на период с 2027 по 2035 год. Одним из направлений стратегии станет решение вопроса строительства нового жилья для сотрудников музея, работающих на острове. Сегодня они проживают в помещениях барачного типа, которые появились на острове как временные постройки. Для новых зданий разрабатывают эскизные проекты, которые должны будут получить одобрение экспертов ЮНЕСКО.

"Директор музея-заповедника Елена Богданова рассказала о планах по строительству благоустроенного жилья для сотрудников. Глава Минкультуры России Ольга Любимова поддержала эту инициативу", - рассказали в министерстве по итогам посещения острова министром.

В числе приоритетов работы также повышение транспортной доступности музея-заповедника, развитие его инфраструктуры, в том числе обустройство входных зон, расширение экспозиции и образовательных программ, а также увеличение выставочных площадей в Петрозаводске.

Для повышения транспортной доступности островной экспозиции в республике завершается строительство новой дороги от села Великая губа до деревни Оятевщины, откуда лежит самый короткий путь по воде до острова. Для этого музей покупает новое судно, которое будет возить посетителей от причала в Оятевщине. Ранее в правительстве региона сообщали, что сдача трассы запланирована на конец лета. Новая дорога облегчит посещение Кижей вне зависимости от сезона.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея - 82 памятника. Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.