Власти Дагестана присудили премии поэта Расула Гамзатова за 2021 год

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов присудил премии имени поэта Расула Гамзатова за 2021 год. Их получили два автора: Владик Батманов за книгу стихов "Ласточка" и Тубхат Зургалова за книгу "Медовые родники", сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Празднование будет организовано в 2023 году. Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

"Указом врио главы Дагестана Сергея Меликова премии имени Расула Гамзатова за 2021 год присуждены Батманову Владику Нафировичу за книгу стихов "Ласточка" и Зургаловой Тубхат Муртазалиевне за книгу "Медовые родники", - сказал Гаджибалаев.

По его словам, авторы книг получат по 150 тыс. рублей.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его творчество известно не только в Дагестане и России, но и во всем мире. Гамзатов создал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку.

Расул Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Он похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.