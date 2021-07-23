Победителей кинофестиваля "Горький fest" назвали в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Жюри фестиваля нового российского кино "Горький fest" в пятницу в Нижнем Новгороде объявило победителей, награду за лучший фильм получила картина Надежды Ишкиняевой "Краткая теория тотальной институции: взгляд художника".

"Краткая теория тотальной институции: взгляд художника" - это взгляд на психиатрическую клинику глазами художника Алексея Сахнова, который долгое время живет в психоневрологическом интернате. "Я, конечно, не ожидала такого внимания к моему фильму. Я очень сожалею, что моего соавтора Алексея Сахнова здесь нет", - сказала Ишкиняева.

В номинации "Лучший режиссер" победил Игорь Ерохин (фильм "Афины"). Приз за лучшую роль достался Николаю Мочернюку (роль в фильме "Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер", режиссер Алексей Житковский), награды за лучший сценарий удостоился Григорий Клименко (фильм "Обрывки рэпа"). Приз "За художественное достоинство" вручили Александру Елизарову (фильм "Мы будем громко ему кричать"), а премию за вклад в развитие кинематографа - Алексею Балабанову, статуэтку передадут его семье.

"Здорово, что мы это сделали, потому что в этом году фестиваль получился особенно добрым, светлым, теплым с точки зрения вовлечения людей в какой-то такой добрый процесс созидания окружающей действительности. В этом году была, например, впервые запущена киношкола "Горький fest", то есть мы готовим будущие поколения кинематографистов - нижегородцев, которые будут делать кино. В этом году мы оставили два наследия - это памятная доска в честь замечательного режиссера Алексея Балабанова, второе наследие - это стрит-арт-маршрут по местам съемок кино в Нижнем Новгороде", - сказал на закрытии фестиваля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что уникальность фестиваля еще и в том, что он проходит в год 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. "Я хотел вас всех поздравить с тем, что фестиваль прошел очень успешно", - добавил глава региона.

Как отметила генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева, мероприятие по масштабу будет оставаться российским. "Мы не хотим стать международным фестивалем, мы хотим развивать российский кинематограф. Это был сложнейший фестиваль физически, морально внутри нашей команды, но, как оказалось, он оказался самым фееричным", - сказала Михеева.

Кино под землей и фильм для незрячих

В этом году фестиваль проходил на нескольких локациях, среди которых летний кинотеатр на берегу Волги, театры, кинотеатры, площадка завода "Красное Сормово". Актриса театра и кино Юлия Хлынина считает, что такой формат необходимо сохранять.

"Мне в этом году посчастливилось испытать этот уникальный опыт просмотра кино на разных площадках. Это удивительное погружение, оно открывает новое пространство для диалога с киноработами, с режиссерами. Мы смотрели кино под землей, мы смотрели кино на заводе, в кинотеатре, в театре - опций было много, и, мне кажется, что "Горький fest" нужно сохранить такой формат, потому что это какое-то путешествие другого характера, квест, он имеет очень большую индивидуальную особенность и смысл", - сказала актриса в беседе с ТАСС.

По ее мнению, программа в этом году была необычная и экспериментальная. "Как сказали мои старшие товарищи в группе жюри, мы не за профессионализм, потому что мы не знаем в идеале, что это, мы за творческую свободу и за попытку реализовать эту свободу на экране. Общий знаменатель - это эксперименты, то, чего в других работах на других фестивалях я не видела", - добавила Хлынина.

Актриса Ирина Безрукова рассказала ТАСС, что на фестивале показали фильм для незрячих, а в следующем году планируется создать программу для взрослых и детей. "В этом году мы впервые показали фильм для незрячих с тифлокомментариями. "Не каждый крупный фестиваль это делает, и, может быть, в следующем году мы сделаем программу для взрослых и детей", - сказала она.

Популяризация кино

Актер Павел Прилучный и Ирина Безрукова считают, что такие фестивали положительно влияют на популяризацию российского кинематографа. "Мне кажется, что это очень круто, особенно для небольших городов, когда делают такие ивенты и фестивали. Потому что, во-первых, привлекаются медийная составляющая и денежные вложения, инвесторы. В принципе, народ так или иначе образовывается - это важно, это интересно, это хорошо. Не только попса идет по кинотеатрам, но можно сходить и посмотреть что-то более стоящее, более классическое, где можно подумать над чем-то", - сказал журналистам Прилучный.

Безрукова добавила, что географию таких фестивалей необходимо расширять. "К тому же Нижний Новгород - это один из прекрасных, очень крупных и очень древних городов. Нужно расширять географию городов и делать больше фестивалей", - сказала Безрукова.

О фестивале

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы. Главный приз фестиваля получил короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.