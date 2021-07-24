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Смоленские студенты-медики придумали интерактивный театр, рассказывающий о проблеме ВИЧ

В актовом зале СГМУ, где будут показывать постановки, оборудуют сиденья специальными кнопками выбора

ТАСС, 24 июля. Студенты Смоленского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали проект интерактивного театра, тематика спектаклей которого будет нацелена на профилактику распространения ВИЧ-инфекции и борьбу с дискриминацией людей, имеющих этот диагноз. Постановки покажут ученикам 9-11 классов, рассказал ТАСС создатель проекта Матвей Новиков.

"В проект интерактивного театра "Большая маленькая проблема" войдут три спектакля, которые покажут в декабре 2021 года на сцене Смоленского государственного медицинского университета. Основной смысл проекта - обучение детей правильной реакции на ВИЧ-инфицированных и профилактика заболевания, чтобы при встрече с таким человеком не было дискриминации по этому признаку", - рассказал Новиков.

По его словам, зрители будут выстраивать взаимоотношения главной героини, ВИЧ-инфицированной девушки, принимая решение, какое действие опасно для окружающих. Для этого в актовом зале СГМУ, где будут показывать постановки, оборудуют сиденья специальными кнопками выбора. "Зрители будут отвечать на вопросы: можно ли обняться, дать попить воды или оказать помощь, когда из пальца течет кровь? Многие этого не знают, и аудитории предстоит принять решение, поставив себя на определенное место", - отметил Новиков.

Ожидается, что к просмотру постановок привлекут не менее 540 учеников 9-11 классов из Смоленска. Сценарий напишут студенты СГМУ при участии главного режиссера Смоленского камерного театра Александры Ивановой. С осени в областном центре запустят агитационную программу - специалисты разработают афиши для постановок и развесят их по маршрутным листам города, а в декабре состоятся первые представления. На реализацию проекта "Большая маленькая проблема" в рамках грантового конкурса молодежных социальных проектов до конца 2021 года из бюджета региона выделили 84 тыс. рублей.

"Региональная организация волонтеров-медиков уже поддержала эту инициативу. Они с радостью ждут реализации проекта, чтобы перенять наш опыт и воплотить на сценах других населенных пунктов, например, в Вязьме и в Рославле", - добавил создатель проекта.

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