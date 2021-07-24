Смоленские студенты-медики придумали интерактивный театр, рассказывающий о проблеме ВИЧ

ТАСС, 24 июля. Студенты Смоленского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали проект интерактивного театра, тематика спектаклей которого будет нацелена на профилактику распространения ВИЧ-инфекции и борьбу с дискриминацией людей, имеющих этот диагноз. Постановки покажут ученикам 9-11 классов, рассказал ТАСС создатель проекта Матвей Новиков.

"В проект интерактивного театра "Большая маленькая проблема" войдут три спектакля, которые покажут в декабре 2021 года на сцене Смоленского государственного медицинского университета. Основной смысл проекта - обучение детей правильной реакции на ВИЧ-инфицированных и профилактика заболевания, чтобы при встрече с таким человеком не было дискриминации по этому признаку", - рассказал Новиков.

По его словам, зрители будут выстраивать взаимоотношения главной героини, ВИЧ-инфицированной девушки, принимая решение, какое действие опасно для окружающих. Для этого в актовом зале СГМУ, где будут показывать постановки, оборудуют сиденья специальными кнопками выбора. "Зрители будут отвечать на вопросы: можно ли обняться, дать попить воды или оказать помощь, когда из пальца течет кровь? Многие этого не знают, и аудитории предстоит принять решение, поставив себя на определенное место", - отметил Новиков.

Ожидается, что к просмотру постановок привлекут не менее 540 учеников 9-11 классов из Смоленска. Сценарий напишут студенты СГМУ при участии главного режиссера Смоленского камерного театра Александры Ивановой. С осени в областном центре запустят агитационную программу - специалисты разработают афиши для постановок и развесят их по маршрутным листам города, а в декабре состоятся первые представления. На реализацию проекта "Большая маленькая проблема" в рамках грантового конкурса молодежных социальных проектов до конца 2021 года из бюджета региона выделили 84 тыс. рублей.

"Региональная организация волонтеров-медиков уже поддержала эту инициативу. Они с радостью ждут реализации проекта, чтобы перенять наш опыт и воплотить на сценах других населенных пунктов, например, в Вязьме и в Рославле", - добавил создатель проекта.