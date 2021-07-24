Фестиваль "Мариинский" во Владивостоке открылся премьерой балета "Бахчисарайский фонтан"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Балетным спектаклем "Бахчисарайский фонтан" на музыку Бориса Асафьева в постановке Ростислава Захарова открылся VI Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" во Владивостоке на Приморской сцене Мариинки, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектаклем открытия фестиваля стала премьера балета "Бахчисарайский фонтан" на музыку Бориса Асафьева в знаменитой постановке Ростислава Захарова. Этот красочный спектакль по мотивам поэмы Пушкина является одной из визитных карточек советского драмбалета. В 2017 году в Мариинском театре прошло тысячное представление "Бахчисарайского фонтана", - сообщили в пресс-службе. Премьеру представила балетная труппа Мариинского театра.

27 и 28 июля зрители увидят еще одну премьеру - балет "Сильфида" Хермана Левенскьольда в хореографии Августа Бурнонвиля в редакции Эльзы-Марианны фон Розен. "Сильфида" входит в репертуар Мариинского театра и Большого театра в Москве, а также встречается в афише зарубежных трупп. На Фестивале главные партии в "Сильфиде" исполнят солисты балетной труппы Мариинского театра, среди которых Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Алексей Тимофеев, Евгений Коновалов.

В репертуарных спектаклях Приморской сцены сыграют звезды театра. Колоратурное сопрано Альбины Шагимуратовой можно будет услышать в партии Виолетты в опере "Травиата" Джузеппе Верди (1 августа), также певица солирует в виртуозном мотете Вольфганга Амадея Моцарта в симфоническом концерте 31 июля. Триумфатор XV Международного конкурса имени Чайковского Ариунбаатар Ганбаатар выйдет в партии Жоржа Жермона в опере "Травиата" Джузеппе Верди (1 августа) и в партии Елецкого в "Пиковой даме" Петра Чайковского (8 августа).

Симфоническую программу фестиваля откроет пианист Сергей Редькин, лауреат многих конкурсов. 31 июля в Большом зале музыкант будет солировать в фортепианном концерте № 17 Вольфганга Амадея Моцарта в симфоническом вечере "Моцарт. Шуберт". Также в программе вечера - Пятая симфония Франца Шуберта и мотет Exsultate, Jubilate Моцарта.

7 августа солисты оперной труппы Мариинского театра, хор и оркестр Приморской сцены под управлением Павла Смелкова представят Девятую симфонию Людвига ван Бетховена. В заключительный день фестиваля "Мариинский", 8 августа, будет показана опера "Пиковая дама" Петра Чайковского в постановке Юрия Темирканова, которая объединит силы двух трупп, петербургской и владивостокской.