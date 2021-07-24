ЮНЕСКО лишит Стоунхендж статуса объекта всемирного наследия в случае постройки автотуннеля

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредила власти Великобритании о том, что Стоунхендж может быть исключен из списка Объектов всемирного наследия, если проект строительства автотуннеля рядом с древним каменным кольцом не пересмотрят. Как сообщает в субботу газета The Guardian, Соединенное Королевство может стать первой страной в мире, где почетного статуса будет лишено сразу два таких объекта.

В ЮНЕСКО предупредили, что в следующем году Стоунхендж планируется внести в список объектов, находящихся под угрозой, после чего ему будет грозить исключение. У британского правительства остается шанс избежать такого развития событий, изменив уже утвержденный министерством транспорта план перестройки одного из участков шоссе А303, заглубив туннель и увеличив его длину. В настоящий момент по запросу группы активистов, выступающих против строительства, законность решения Минтранса проверяет британский суд.

"Проект должен быть пересмотрен, чтобы обеспечить наилучший результат для сохранения выдающейся универсальной ценности этого объекта, - говорится в заявлении Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, выдержки из которого приводит издание. - Вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на знаковый статус объекта, [британским правительством] по-прежнему используется аргумент о том, что увеличение длины туннеля не оправдано из-за финансовых затрат".

В среду ЮНЕСКО исключила из своего списка портовую часть Ливерпуля и исторический центр города, которые были туда внесены в 2004 году как символ эпохи бурного развития английской промышленности. Как пояснили в организации, причиной решения стали работы по переустройству города. Еще в 2012 году эксперты организации предостерегали от возведения в районе порта каких-либо построек, однако это не помешало воплощению в жизнь планов по сооружению нового стадиона на 52 тыс. мест. По словам главы торговой палаты Ливерпуля Поля Шерпо, обладание статусом объекта ЮНЕСКО само по себе хорошо, но "не за счет развития города ради блага будущих поколений".

Судьба Стоунхенджа

Стоунхендж - группа гигантских камней до 6,5 м высотой, установленных кругом на Солсберийской равнине (графство Уилтшир, Юго- Западная Англия) в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные стоячие камни до сих пор производят сильное впечатление. Сам Стоунхендж и его окрестности, которые также крайне интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Шоссе А303 проходит чуть более чем в 100 м от каменного круга. Планируется, что при реализации проекта по улучшению автотрассы ее часть перенесут на 50 м дальше от камней и спрячут в трехкилометровый подземный туннель, что позволит улучшить пеший доступ к Стоунхенджу и сделает место паломничества язычников со всего мира более спокойным и тихим. Часть противников проекта, включая верховного друида Артура Пендрагона, считает, что добиться такого эффекта можно лишь увеличив длину туннеля хотя бы в полтора раза, однако стоимость строительства уже оценивается в £1,7 млрд ($2,3 млрд по текущему курсу). Некоторые активисты считают, что туннель вообще нельзя прокладывать, так как при работах будет уничтожено множество ценных археологических материалов.