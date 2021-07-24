Умер продюсер "Миража" и "Ласкового мая" Алексей Мускатин

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Советский и российский продюсер и организатор выступлений Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил в субботу музыкальный продюсер Андрей Разин в Instagram.

"Только что мне сообщили, что на 60-м году ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе "Мираж" директором, Леша Мускатин. Благодаря Леше <...> я стал художественным руководителем центра досуга "Арсенал", где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея", - написал Разин.

Кроме "Миража" и "Ласкового мая", Алексей Мускатин участвовал в создании таких коммерчески успешных проектах, как "Руки Вверх, Кар-Мэн", "Револьверс" и "Диамант", организовывал концерты "Машины времени" и "Аквариума", а также был директором Сергея Чумакова, Ирины Салтыковой и Сергея Челобанова.