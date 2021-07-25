Эксперты рассказали, какие специалисты нужны в сфере искусств

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Культурная сфера нуждается в кадрах по специальностям в сфере IT и новых технологий, а также маркетинга, в том числе SMM. По мнению опрошенных ТАСС деятелей культуры, второе высшее образование стоит получать также по направлениям режиссуры и сценарного дела, потому что успех в этих профессиях будут иметь уже состоявшиеся личности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств. Специальности и направления подготовки утвердит правительство РФ.

Как считает театральный и кинорежиссер Константин Богомолов, если у государства есть возможность обеспечить второе бесплатное высшее, то для отрасли выгодно увеличение квалифицированных специалистов. "Тем более для творческих профессий, потому что люди приходят в творчество, прожив какую-то жизнь, приходят, еще не заработав больших денег, и идут не для заработка, а чтобы реализовать себя, свои таланты", - сказал он ТАСС.

Актер, режиссер, сценарист, продюсер Федор Попов добавил, что для того, чтобы стать режиссером, недостаточно просто уметь снимать, нужно еще иметь что сказать зрителю. Для возможности второго бесплатного высшего образования Попов выбрал специальности режиссера и сценариста. По его словам, успешными в этих профессиях скорее станут люди с богатым жизненным опытом, который они будут переосмыслять в художественное произведение. "Случаи, когда молодой режиссер после ВГИКа сразу получает постановку, - это экзотика, им очень трудно адаптироваться, им надо находить сценарии, так как сами они их не пишут", - сказал он ТАСС.

Попов привел в пример таких известных мастеров, как Александр Хант и Борис Акопов, получивших специальность режиссера уже после оконченного первого высшего образования. При этом, как отметил режиссер, образование по кинопрофессии лучше совмещать с профилем в этой же сфере. "Кино - это синтез профессий: сначала драматургия, потом режиссура, которая подчиняет в себе и работу художника, и работу с актером, и работу оператора, и работу со звуком. Режиссер и сценарист - очень близкие профессии, и есть много примеров, когда режиссеры пишут свои сценарии, по крайней мере первые, или участвуют в этом сценарии. Есть много примеров, когда режиссер - он же актер", - сказал он.

Режиссер и сценарист Дмитрий Дьяченко согласился, что в индустрии не хватает творцов - сценаристов и режиссеров при обилии продюсеров. "Часто учатся на сценаристов, на режиссеров уже опытные люди, они уже точно знают, чего хотят: снимать кино или телепередачи, а у них нет возможности платить, допустим. <…> Поэтому это хороший указ, я двумя руками за", - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Проще найти хорошего артиста, чем хорошего маркетолога

Театр становится технологичнее, что создает высокий спрос на технических специалистов, сказал ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой. "В театральном деле всегда не хватает талантливых режиссеров, это естественно. Но на самом деле сегодня остро строит вопрос об айтишниках, специалистах по современным технологиям, потому что заработные платы в театре значительно ниже, чем на рынке. Одна из сложнейших проблем - звукорежиссеры, звукооператоры, специалисты в области света", - отметил он.

В основном таких специалистов готовят нетворческие вузы. "Это, как правило, выпускники технических вузов и люди с другим высшим образованием, - сказал Швыдкой. - Звукооператоров и звукорежиссеров сейчас готовят в академии Гнесиных, художники по свету - это люди, связанные с живописью и постановочными вещами, они появляются в Школе-студии МХАТ и ГИТИСе. Но это все не "массовое производство", а спрос огромный".

Не менее востребованы маркетологи. "Эта проблема стоит для театров довольно остро - тоже очень трудно найти специалистов, которые соглашаются работать с театрами за сравнительно небольшие деньги. Грубо говоря, проще найти хорошего артиста, чем хорошего маркетолога", - подчеркнул театровед. На подготовку маркетологов в сфере искусства вузы начинают обращать больше внимания. Швыдкой сообщил, что в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. Ломоносова, где он является научным руководителем, думают над соответствующим профилем подготовки. "Наши выпускники безусловно могут работать маркетологами - мы читаем курсы, связанные с маркетингом, но все же готовим управленцев. Есть люди, которые, попав под обаяние наших лекторов, хотят заниматься маркетингом. Потребность в этом огромная и применение очень широкое", - заметил он.

Культурная сфера в целом испытывает дефицит IT-специалистов, работающих с компьютерной графикой, качественных операторов, линейки "вторых" специалистов - вторые режиссеры, помощники режиссеров и так далее. "Большая проблема - высококачественные оркестровые музыканты. Консерватории и другие высшие учебные заведения готовят солистов, а не оркестровых музыкантов", - сказал Швыдкой.

Специалисты профессий будущего

Директор московского Мультимедиа Арт музея Ольга Свиблова считает, что прежде всего должна быть реформа высшего образования, касающегося гуманитарных и творческих профессий. "Большинство вузов и факультетов сегодня в этой области выпускают специалистов, которые не могут найти работу по специальности. Задача высшего образования - дать фундаментальные знания и конкретные навыки, которые адаптированы к стремительно меняющейся реальности, - сказала она ТАСС. - Главное - научить человека учиться и переучиваться всю жизнь. Дополнительные знания необязательно получать вместе с вторым высшим образованием".

Она добавила, что быстро развивающееся дополнительное онлайн и офлайн образование в целом достаточно для того, чтобы человек мог повысить свою квалификацию в области, где уже получено образование, или освоить новую профессию. Краткосрочные и интенсивные курсы в вузах для человека, получившего фундаментальные знания, в идеале достаточны, отметила собеседница агентства. "Я как представитель музейной сферы практически ежедневно имею дело с выпускниками гуманитарных вузов и могу сказать, что найти молодых специалистов крайне сложно. Новые и востребованные профессии, например, - коммуникация в социальных сетях в области искусства, где кадры на вес золота. А этому не учит никто", - сказала директор МАММ.

По словам Свибловой, образование в области современного искусства отстает как минимум на столетие, поэтому необходимо, прежде всего, пересматривать программы высшего образования в творческих профессиях, готовить кадры, способные давать образование, адаптированное к условиям современной реальности. "Необходимо думать о том, какими знаниями и навыками должны обладать студенты, исходя из того, какие профессии востребованы сегодня и будут востребованы завтра. Поэтому основной вопрос - как сделать первое высшее образование эффективным. Тогда, может быть, сам собой отпадет вопрос о втором высшем образовании", - заключила она.