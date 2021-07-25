Дочь Ренаты Литвиновой создаст коллекцию одежды для продажи в метро Москвы

ЕССЕНТУКИ, 25 июля. /ТАСС/. Дочь заслуженной артистки РФ Ренаты Литвиновой актриса и молодая дизайнер Ульяна Добровская создаст коллекцию одежды, которую можно будет приобрести в московском метро. Об этом сообщила Литвинова на фестивале популярных киножанров "Хрустальный источникъ" в Ессентуках.

"Дочь учится в Королевской академии искусств, пока она видит себя как художника, арт-дизайнера, - рассказала актриса на пресс-конференции в воскресенье. - Она сейчас делает коллекцию одежды для московского метро, это так называемый мерч, то, что будут продавать в метро. У нее будет показ 30 июля. Это тяжелая задача, она вся в нерве, делает целую коллекцию". Литвинова добавила, что тоже будет участвовать в показе. "И я там буду в платье", - сказала она.

Дочь Литвиновой Ульяна ранее играла в фильме режиссера и актрисы "Северный ветер".

Фестиваль "Хрустальный источникъ" проходит в Ессентуках до 31 июля. Среди участников киносмотра - президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис, Лариса Лужина, Лариса Удовиченко, Федор Добронравов, Ия Нинидзе, Константин Юшкевич и другие.

На летних площадках города проходят ежедневные показы известных кинофильмов. Откроется программа в воскресенье картиной "Москва слезам не верит" - так фестиваль почтит память недавно ушедшего оскаровского лауреата, кинорежиссера, народного артиста России Владимира Меньшова.

В основном конкурсе покажут 11 фильмов. Это, в частности, "Зови меня Дрозд" Павла Мирзоева, "Последняя Милая Болгария" Алексея Федорченко, "Конец фильма" Владимира Котта, "Паркет" Александра Миндадзе, "Скажи ей" Александра Молочникова, "Эсав" Павла Лунгина. Большинство режиссеров лично представляют свои кинокартины. Жюри возглавил кинорежиссер Владимир Хотиненко.