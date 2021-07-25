"Хор Турецкого" выступил с концертом "Песни Победы" в центре Мадрида

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano выступили в воскресенье вечером с концертом "Песни Победы" (Unity Songs) в Мадриде. Как убедился корреспондент ТАСС, послушать российских музыкантов собрались десятки человек.

Концерт состоялся под открытым небом на одной из центральных площадей Мадрида, расположенной напротив Королевского дворца и Королевского театра. Собравшиеся смогли услышать песни о Великой Отечественной войне: для зрителей прозвучали композиции "Катюша", "Смуглянка" и другие. Из-за пандемии концерт был организован при соблюдении мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Турне 2021 года проходит под девизом "Музыка во имя мира и здоровья" в силу продолжающейся пандемии. Эти российские коллективы уже посетили с гастролями Австрию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию.

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Проект направлен на сохранение связей времен и поколений, сохранение памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также против искажения истории Второй мировой войны.