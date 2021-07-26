Триллер "Время" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Триллер "Время" стал лидером российского проката, собрав 160,4 млн рублей за период с 22 по 25 июля. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com .

"Время" Найта Шьямалана: как постареть за один сеанс в кино

Картина М. Найт Шьямалана, за основу которой взят швейцарский комикс "Замок из песка", вышла в российский прокат 22 июля. Сюжет фильма рассказывает о 13 героях, которые во время отдыха на пляже обнаружили, что течение времени ускорилось настолько, что они стали стареть на глазах. Роли в фильме исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.

Второе место по кассовым сборам заняла снятая по комиксу Marvel "Черная вдова", собравшая за четыре дня 51,6 млн рублей. По сюжету, главной героине Наташе Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон, предстоит встретиться со своим прошлым и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые - Елена, Алексей (известный как Красный страж) и Мелина.

Третью строчку занял американский мультфильм "Космический джем: Новое поколение", собравший за четыре дня 48,6 млн рублей. Чтобы спасти своего сына, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отправляется в сказочный мир, где вместе с командой мультипликационных легенд на баскетбольной площадке играет против цифровых копий знаменитых игроков. Главную роль в фильме исполнил четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.