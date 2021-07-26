Умер пианист, профессор Московской консерватории Владимир Сканави

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Владимир Сканави умер 25 июля на 80-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в консерватории.

"Владимир Маркович умер вчера после продолжительной болезни", - сообщили коллеги музыканта.

Сканави родился в Москве в 1941 году. В 1961 году с отличием окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, в 1966 - с отличием фортепианный факультет Московской консерватории. Пианист начал свою исполнительскую деятельность в годы учебы в классе профессора Якова Мильштейна, с 1965 года он выступал в дуэтах, трио, квинтетах. Особое место в творческой биографии Сканави занимает многолетнее сотрудничество со скрипачом Олегом Каганом, с которым пианист исполнил в концертах огромный репертуар, включающий все сонаты Баха и Бетховена, Моцарта и Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке.

С 1991 года Сканави преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской консерватории.