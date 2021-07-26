Роднянский назвал фильм "Мама, я дома" бескомпромиссным авторским высказыванием

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Включение фильма Владимира Битокова "Мама, я дома" включили в новую конкурсную программу Венецианского кинофестиваля Orizzonti Extra является большим успехом для молодого режиссера, его картина - это художественно бескомпромиссное авторское высказывание. Такое мнение выразил продюсер проекта Александр Роднянский.

Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо в Венецианской лагуне с 1 по 11 сентября. Объявление программы проходит в понедельник, фильм "Мама, я дома" включили в новую программу Orizzonti Extra.

"Очень большой успех молодого режиссера - его второй фильм включен в официальную программу старейшего мирового кинофестиваля. Моя стратегия - поддержка молодых талантов, тех смелых и глубоких авторов, которым есть чем поделиться со зрителями. Мне интересны художественно бескомпромиссные авторские высказывания. Такие, как фильм "Мама, я дома". Владимир Битоков - третий после Кантемира Балагова и Киры Коваленко выпускник северокавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова, с которым я работаю. И хочу еще раз выразить свое восхищение подвижнической миссией, которую принял на себя выдающийся российский режиссер и педагог", - поделился Роднянский, его слова привели в пресс-службе кинокомпании "Нон-стоп продакшн".

Сюжет фильма "Мама, я дома", получившего международное название Mama, I’m home, разворачивается в Кабардино-Балкарии. Героиня картины - водитель автобуса Тоня, которая ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Тоня отказывается верить в известие о его смерти и требует вернуть ей сына. Роли в проекте исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов. Сопродюсером картины выступил Сергей Мелькумов.

Режиссер Владимир Битоков назвал волнительной возможность показать фильм на Венецианском кинофестивале. "В то же время это абсолютная радость. Радость, что труд большого количества талантливых и прекрасных людей увидят на фестивале высочайшего уровня. Я искренне благодарен людям, создававшим этот фильм вместе со мной", - сказал он.