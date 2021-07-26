Российская лента Чупова и Меркуловой вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Российская лента Алексея Чупова и Натальи Меркуловой "Капитан Волконогов бежал" вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. Об этом объявил в понедельник на онлайн пресс-конференции художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

Творческая пара уже во второй раз участвует в старейшем и одном из самых престижных мировых киносмотров. В 2018 году во втором конкурсе "Горизонты" они представили фильм "Человек, который удивил всех", за роль в котором Наталья Кудряшова удостоилась приза. Нынешняя работа, как и "Человек", не лишена мистического элемента. Главную роль в ленте сыграл Юрий Борисов.

Всего, как объявил Барбера, в основном конкурсе участвуют 20 фильмов, включая последнюю работу Педро Альмодовара, показом которой будет открываться смотр. В числе прочих картин - четыре итальянских, в том числе последний фильм обладателя "Оскара" Паоло Соррентино, лента чилийца Пабло Ларраина о принцессе Диане с Кристен Стюарт, картина украинского режиссера Валентина Васяновича, французская лента по Бальзаку с Жераром Депардье.

Международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля возглавит режиссер из Южной Кореи, обладатель главного приза Каннского фестиваля за фильм "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) Пон Джун Хо.

78-й Венецианский кинофестиваль (Выставка кинематографического искусства) состоится с 1 по 11 сентября.